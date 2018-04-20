Vacinação contra a gripe influenza começa na segunda-feira (23)

Vacinação Crédito: Pixabay

Na próxima segunda-feira (23), começa a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. Até o dia 1º de junho, as doses serão oferecidas nas unidades de saúde de toda a Grande Vitória. Durante a campanha, o foco de imunização, estabelecido pelo Ministério da Saúde, contempla um grupo prioritário composto por idosos, gestantes, crianças com idades entre seis meses e 5 anos, trabalhadores da saúde, professores, povos indígenas, mulheres que tiveram filhos há menos de 45 dias, adolescentes e adultos privados de liberdade.

Your browser does not support the audio element. Vacinação contra a gripe influenza começa na segunda-feira

Na Grande Vitória, os municípios abrem suas unidades de saúde na próxima segunda para oferecer a vacinação. A novidade fica por conta da Capital, que vai disponibilizar o agendamento online para as pessoas que quiserem se vacinar com data e hora marcadas.

Além dessa opção, a população ainda pode ir a um dos 28 postos de saúde, de 8h às 16h, sem ter agendado o atendimento, segundo a secretária de Saúde de Vitória, Cátia Lisboa. “A gente oferece o conforto do agendamento online para a população, mas os moradores de Vitória também podem ir às unidades de saúde sem marcar horário e se vacinarem na hora.”

Quem quiser marcar um horário para tomar a vacina deve acessar o site http://agendamento.vitoria.es.gov.br/. Nesse endereço, é preciso clicar na aba "Escolha o serviço", selecionar a categoria "Saúde" e, em "Selecione o Serviço", clicar sobre o grupo de vacinação no qual o paciente se encaixa. O agendamento online já está disponível.

VILA VELHA

Vila Velha também já está pronta para começar a vacinação na próxima segunda-feira. A imunização vai acontecer nas unidades de saúde do município (exceto as de Paul e da Prainha), de 8h às 17h. Além disso, o município também vai ofertar postos volantes, que vão ser estabelecidos em igrejas.

A coordenadora do Programa Municipal de Imunização de Vila Velha, Roseane Coelho Boldrini, explica como funcionará esse esquema fora dos postos de saúde. “Os pontos estratégicos funcionarão de 8h às 11h. Nesses locais, serão vacinados apenas adultos. As crianças deverão ser levadas para as unidades de saúde.”

SERRA

Na Serra, a vacinação vai acontecer nas 38 unidades e nas seis regionais de saúde do município. Nas regionais, o horário de atendimento é de 7h30 às 16h30, de segunda a sexta. Já nas unidades, a imunização vai ocorrer de acordo com o horário de funcionamento das salas de vacinação de cada uma delas.

Em Cariacica, serão 17 unidades de saúde que vão ofertar a vacinação para a população. Os pacientes podem tomar a vacina de segunda a sexta, das 7h30 às 15h30.

A vacina contra a gripe é trivalente e protege contra os vírus influenza A (H1N1 e H3N2) e influenza B.

Unidades de Saúde dos municípios da Grande Vitória:

Cariacica

Alto Lage; Bela Aurora; Bela Vista; Cariacica Sede; Itaquari; Jardim América; Jardim Botânico; Nova Brasília (horário: das 7h30 às 12h); Nova Rosa da Penha II; Oriente; Rio Marinho; Santa Bárbara; Santa Fé; São Francisco; Vila Graúna; Itapemirim; Novo Brasil;

Vitória

Andorinhas; Bonfim; Alagoano; Centro; Fonte Grande; São Pedro V; Da Penha; Do Quadro; Praia do Suá; Forte São João; Grande Vitória; Consolação; Ilha de Santa Maria; Ilha do Príncipe; Itararé; Jabour; Jardim Camburi; Jardim da Penha; Jesus de Nazaré; Maria Ortiz; Maruípe; República; Resistência; Santa Luíza; Santa Martha; Santo Antônio; Santo André; Ilha das Caieiras; São Cristóvão.

Serra

As Unidades Regionais de Saúde estão em: Feu Rosa, Jacaraípe, Novo Horizonte, Boa Vista, Serra Dourada e Serra-Sede.

As Unidades Básicas de Saúde estão em: André Carlone, Bairro de Fátima, Barcelona, Barro Branco, Boa Vista, Campinho da Serra, Carapebus, Carapina Grande, Chácara Parreiral, Cidade Continental, Eldorado, Jardim Carapina, Jardim Tropical, José de Anchieta, Laranjeiras Velha, Manguinhos, Manoel Plaza, Nova Almeida, Central Carapina, Nova Carapina I, Nova Carapina II, Oceania, Parque Residencial Laranjeiras, Pitanga, Planalto Serrano A, Planalto Serrano B, Porto Canoa, São Diogo, São Marcos, Taquara I, Taquara II, Vila Nova de Colares e Vista da Serra.

Vila Velha