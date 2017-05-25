Emídio e Cristiane levaram a filha Mariana, 03 anos, para se vacinar Crédito: Patrícia Scalzer

Diante da baixa procura dos grupos prioritários, o Ministério da Saúde decidiu prorrogar a campanha de vacinação contra a gripe em todo país. A campanha, que terminaria nesta sexta-feira (25), será estendida até o dia 09 de junho. No Espírito Santo, 664.359 (68%) pessoas do público-alvo já se vacinaram. A meta do Estado era imunizar 998.615 pessoas.

Your browser does not support the audio element. Vacinação contra a gripe é prorrogada

A coordenadora do Programa Estadual de Imunizações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Danielle Grillo, acredita que com a prorrogação da campanha, o Estado consiga atingir a meta, que é imunizar, pelo menos, 90% do público-alvo. Segundo Danielle, a procura pelos idosos tem sido boa, mas a adesão ainda é pequena entre as gestantes e as crianças. Ela destacou que gestantes em qualquer período da gravidez podem se vacinar.

A vacinação contra a gripe teve início no dia 17 de abril, mas muitas pessoas deixaram para procurar as unidades de saúde nesta última semana antes do anúncio da prorrogação. O casal Emídio Cavalcante e Cristiane levou a filha Mariana, 03 anos, para se vacinar nesta quinta-feira (25). Emídio disse que esperou a filha terminar de tomar uma medicação para depois se vacinar. "No início da campanha ela estava com alergia, como ela estava fazendo uso de medicamentos, achamos melhor esperar ela terminar de tomar os remédios para depois tomar a vacina de gripe”, contou.

Mariana não gostou de tomar a vacina, mas também não chorou. “Doeu um pouquinho, mas eu não chorei porque eu não olhei”, disse.