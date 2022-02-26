Vacinação contra a covid-19 pode salvar cooperativas no Espírito Santo

Há quase dois anos de enfrentamento à pandemia do coronavírus no Brasil, o cenário ainda é de preocupação. Dados do Ministério da Saúde apontam que mais de 647 mil brasileiros morreram por causa da Covid-19. No Espírito Santo, mais de um milhão foram contaminados e mais de 14 mil óbitos foram registrados. Diante desta realidade, as cooperativas de transporte escolar foram as mais afetadas no ramo de transporte, de acordo com a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB).
No Nordeste, Pernambuco é o segundo estado com maior número de casos confirmados. Já são mais de 847 mil diagnósticos positivos e mais de 21 mil mortes. Por lá, as empresas registradas na OCB/PE também amargam prejuízos. Tanto no Espírito Santo quanto em Pernambuco, a vacinação é apontada como a principal arma para as cooperativas de transporte de pessoas se recuperarem.
ESPECIAL - ISAAC RIBEIRO - VACINAÇÃO PODE SALVAR COOPERATIVAS - 11.40s - 26-02-22