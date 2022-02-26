Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Reportagem Especial

Vacinação contra a covid-19 pode salvar cooperativas no Espírito Santo

Cooperativas de transporte escolar foram as mais prejudicadas durante a pandemia; situação melhora aos poucos com avanço da vacinação

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 12:07

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

26 fev 2022 às 12:07
Transporte escolar
Transporte escolar Crédito: Assembleia Legislativa/Divulgação
Há quase dois anos de enfrentamento à pandemia do coronavírus no Brasil, o cenário ainda é de preocupação. Dados do Ministério da Saúde apontam que mais de 647 mil brasileiros morreram por causa da Covid-19. No Espírito Santo, mais de um milhão foram contaminados e mais de 14 mil óbitos foram registrados. Diante desta realidade, as cooperativas de transporte escolar foram as mais afetadas no ramo de transporte, de acordo com a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB).
No Nordeste, Pernambuco é o segundo estado com maior número de casos confirmados. Já são mais de 847 mil diagnósticos positivos e mais de 21 mil mortes. Por lá, as empresas registradas na OCB/PE também amargam prejuízos. Tanto no Espírito Santo quanto em Pernambuco, a vacinação é apontada como a principal arma para as cooperativas de transporte de pessoas se recuperarem.
ESPECIAL - ISAAC RIBEIRO - VACINAÇÃO PODE SALVAR COOPERATIVAS - 11.40s - 26-02-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A patarela, também conhecida como patadestre, será oinstalada em Domingos Martins
Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais
Pousada anunciada no pacote sequer trabalhava com a agência
Clientes denunciam prejuízos após compra de viagens em agência de turismo no ES
Carros elétricos
Espírito Santo lidera a nova geografia dos veículos elétricos no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados