Vacinação contra a covid-19 pode salvar cooperativas no Espírito Santo

Há quase dois anos de enfrentamento à pandemia do coronavírus no Brasil, o cenário ainda é de preocupação. Dados do Ministério da Saúde apontam que mais de 647 mil brasileiros morreram por causa da Covid-19. No Espírito Santo, mais de um milhão foram contaminados e mais de 14 mil óbitos foram registrados. Diante desta realidade, as cooperativas de transporte escolar foram as mais afetadas no ramo de transporte, de acordo com a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB).