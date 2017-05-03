Vacina contra pneumonia já está disponível na rede pública do Estado

Junto com a campanha da vacinação contra a gripe, destinada a grupos específicos, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) também está vacinando contra o vírus da pneumonia. A imunização, no entanto, é ainda mais seleta: apenas pessoas com algumas doenças podem tomar.

A vacina é a pneumocócica 23 valente, destinada a quem tem mais de 5 anos de idade e nunca tomou uma outra vacina do tipo, quando criança: a pneumocócica 10 valente. Segundo a Sesa, a vacina é concentrada no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), que fica no Hospital Infantil, mas podem ser encaminhadas às unidades de saúde por meio de solicitação. São duas doses, com intervalo de cinco anos.

No público estão idosos com mais de 60 anos acamados em casa ou em asilos, mesmo não acamados, além de pessoas com doenças como diabetes, asma moderada ou grave, Síndrome de Down, pneumopatias crônicas, doenças renais, Aids ou tenham passado por transplantes. O Espírito Santo recebeu 4 mil doses junto às vacinas da campanha contra a gripe, mas chegam outras todos os meses.

De acordo com a coordenadora do Programa de Imunização da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), Danielle Grillo, a vacina é importante, mas muitos não tem conhecimento de quem pode tomar. “Como é uma vacina especial, muitas pessoas acabam não tendo a informação de que essa vacina faz parte da rotina. Se ela tem uma doença e tiver dentro dos critérios, tem sim direito à essa vacina”, explica.

Para solicitar a dose é necessária a apresentação de laudo médico que comprove a doença. A vacina também faz parte do calendário de indígenas com mais de cinco anos.