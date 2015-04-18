Este ano a campanha de vacinação contra a gripe só começa em maio, com quase um mês de atraso. De acordo com informações do Ministério da Saúde, o início da campanha foi adiado para que fosse incorporada a proteção contra um novo tipo de vírus em circulação no Hemisfério Norte. Entretanto, nas clínicas particulares, a vacina já está disponível em duas versões: a trivalente e a tetravalente.De acordo com o médico infectologista Carlos Urbano, pela primeira vez no Brasil será possível se imunizar com a vacina tetravalente, que protege contra quatro tipos de vírus da influenza, aumentando a proteção em 25%.

Your browser does not support the audio element. Vacina contra a gripe oferecida pelo governo atrasa, mas já está disponível em clínicas particulares

Na campanha do governo, a vacina oferecida será a trivalente, que protege contra três tipos de vírus. A tetravalente só estará disponível em clínicas particulares e custa, em média, cerca de R$ 100.

“Pela primeira vez, esse ano no Brasil estará disponível nas clínicas privadas a vacina tetravalente, que protege contra dois vírus influenza A e dois influenza B. Essa é uma tendência que está ocorrendo no mundo inteiro”, declarou o infectologista à Rádio CBN Vitória.

Para Urbano o atraso na campanha de vacinação não deve aumentar os casos de gripe este ano. O infectologista lembra que a vacina protege a pessoa por até 12 meses. “A vacina contra a gripe não evita alergia e resfriado. Ela diminui o risco de ter gripe grave, aquela que deixa a pessoa de cama, com febre e mal estar”, disse.