Cadeiras na rodoviária de Vila Velha Crédito: Adalberto Cordeiro/CBN Vitória

Entre idas e vindas em viagens, passageiros que utilizam a Rodoviária de Vila Velha, às margens da Rodovia Darly Santos, no bairro Jockey de Itaparica, reclamam da falta de estrutura no terminal. O cenário é preocupante: sujeira, mau estado de conservação dos banheiros e bancos danificados. Foi o que identificou a reportagem da CBN Vitória neste final de semana quando esteve no local.

Your browser does not support the audio element. Usuários reclamam da falta de conservação da Rodoviária de Vila Velha

A costureira Dinha Santos, 43 anos, é moradora de Vale Encantado, em Vila Velha, e embarcava para viajar para Minas Gerais no sábado (04). Entre os problemas elencados por ela estão a necessidade de reforma dos bancos e pintura das grades. Ela destacou o que precisa ser melhorado: "A reforma dos bancos e as grades. Está tudo muito feio, sujo e nada limpo. Muita gente nem senta e fica em pé, sem encostar em nada", explica.

Luzinete Alves Siqueira, 44 anos, microempresária, também relata problemas no estado dos banheiros. Para ela também falta conscientização das pessoas com relação ao uso do local. No banheiro masculino, por exemplo, há mictórios sem funcionar, espelho quebrado e vasos sanitários com remendos.

O engenheiro químico José Antonio Santos, 51 anos, esteve na Rodoviária pela primeira vez e também reclamou da limpeza. "Há cerca de uma hora estou aqui e o que vi de mais relevante foi a questão da limpeza. Acho que deveria ter um pouco mais de divulgação com relação a limpeza e uso de lixeiras", acrescentou.

De acordo com comerciantes e taxistas que frequentam e trabalham na rodoviária, o local precisa de ser mais bem cuidado - e passar por uma manutenção - para evitar problemas que coloquem em risco os passageiros e evitar com que turistas não tenham uma boa visão da cidade.