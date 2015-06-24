Imagina precisar de andar de um lado para o outro dentro de casa para conseguir falar ao telefone. Ou então, ter que sempre ir à janela ou varanda para conseguir sinal. É o que tem acontecido com vários moradores de diversos pontos da Grande Vitória. A falta de sinal em áreas específicas tem levado transtornos e irritação a muitos usuários, em especial da Vivo.No bairro de Jardim da Penha, em Vitória, o representante comercial Inácio Barbosa de Lucena passa, há seis meses, por um transtorno diário para conseguir falar no telefone. sonora cortada “Eu sempre fico andando pela casa e ir para a janela para falar. Do outro lado da linha, ninguém escuta. As vezes também estou embaixo do prédio e esqueci a chave, ligo para minha esposa e a ligação falha, tem que ficar ligando umas três vezes para dar certo”, disse à Rádio CBN Vitória.A empregada doméstica Tânia Simão trabalha em Jardim da Penha e diz encontrar o problema em diversos pontos do bairro. “Dentro de casa ou em algumas ruas não consigo falar direito, dá muito problema”, declarou.

Your browser does not support the audio element. Usuários de celular relatam dificuldades para fazer ligações na Grande Vitória

Há reclamações também em outros municípios da Grande Vitória. Em Vila Velha, no bairro Coqueiral de Itaparica, a coordenadora de recursos humanos Naira Francisconi conta que no condomínio dela a falta de sinal causa até constrangimentos.

“Temos que ficar indo para a janela para conseguir falar e todo mundo ouve sua conversa. Um assunto que é de ordem privada e todos ouvem porque só se fala na janela, dentro de casa não pega. Já reclamamos, mas o problema nunca é resolvido”, explicou.

Também em Vila Velha, usuários da Vivo relatam o mesmo problema nos bairros Praia da Costa e Itapoã. Na Serra, os relatos são de falta de sinal e linha cruzada em Jacaraípe. Em Cariacica, há reclamações no bairro Nova Brasília.

Comunicado

Por meio de nota, a Telefônica Vivo informa que entrará em contato com os clientes mencionados pela reportagem e enviará técnicos ao local. A operadora expandiu a capacidade da rede no bairro Jardim da Penha com a ativação de um novo site no mês de abril. A expectativa é que até o fim do ano mais três ERB´s (Estações Rádio Base) sejam ativadas na região.

Já em Vila Velha, foram nove antenas ativadas e previsão de implantação de outras sete até o fim de 2015. Em Cariacica, a Vivo tem a previsão de implantação de mais duas unidades, passando de seis para oito antenas na região. A empresa reforça que vem realizando expansões na capacidade da rede de telefonia móvel no Espírito Santo e possui 3,3 milhões de clientes no estado.

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