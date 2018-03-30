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Novo aeroporto

Usuários aprovam novo terminal de passageiros

No primeiro dia de operações do novo aeroporto, passageiros elogiaram a estrutura. No entanto, alguns usuários sentiram falta de informações no terminal

Publicado em 30 de Março de 2018 às 12:18

Publicado em 

30 mar 2018 às 12:18
Nova área de aeroporto inicia suas atividades Crédito: Ricardo Medeiros
As primeiras horas de funcionamento do novo Aeroporto de Vitória foram tranquilas, sem transtornos para os passageiros que embarcaram ou chegaram ao terminal. Quem passava pelo local na manhã desta sexta (30) elogiava a estrutura e o conforto. No entanto, também há ressalvas, como queixas a respeito de falta de informações no terminal.
Usuários aprovam novo terminal de passageiros
O representante comercial Otávio Marinelli viajava para São Paulo, onde faria escala para voltar para a cidade onde mora, Ribeirão Preto. Ele contou que tudo transcorreu normalmente com ele até o momento do embarque. “Nenhum problema, está muito bom. É o terminal que o Espírito Santo merece há 20 anos.”
A técnica de enfermagem Adélia Souto viajou para Belo Horizonte acompanhada dos netos e também elogiou o funcionamento do aeroporto, mas fez uma crítica pontual. “Eu não vi muitas pessoas orientando. Eu acho que precisa de um apoio para dar mais informações.”
O engenheiro Romero Botelho saiu de Vitória pelo antigo terminal e aterrissou nesta sexta em um aeroporto novo. “Eu vim de Brasília. Minha impressão é muito boa, não tive problemas. Agora, sim, está com cara de aeroporto.”
A médica Brunela Alves também chegou a Vitória no novo terminal e o que viu a agradou. “Ficou muito bom. Eu sou de Vitória. A impressão que dava antes era a de um aeroporto pequeno, que não era bom. Agora ficou com cara de um aeroporto de uma capital. Por enquanto, não tenho o que falar, não tive problema nenhum.”
Para quem for embarcar ou buscar alguém no aeroporto, é preciso atenção. A partir desta sexta, todos os embarques e desembarques são feitos no novo Aeroporto de Vitória, com acesso pela Avenida Adalberto Simão Nader. O antigo terminal está desativado para voos comerciais.
Mesmo assim, segundo uma funcionária da Infraero que estava no antigo aeroporto justamente para orientar quem foi até o local por engano, algumas pessoas procuraram o aeroporto antigo para pegar um voo ou para receber alguém que chegava de viagem.

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