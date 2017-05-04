Vacinação em Vitória acontece apenas por agendamento Crédito: Divulgação

A situação nas unidades de saúde de Vitória mostra que o agendamento pela internet evitou um problema: a lotação e as longas filas. Mas, por outro lado, está gerando muita reclamação de quem precisa se vacinar contra a gripe. Para conseguir um horário é necessário esperar até três semanas, segundo relatos de moradores à Rádio CBN.

Your browser does not support the audio element. Usuário espera até três semanas para vacinar contra a gripe em Vitória

Em algumas unidades de saúde, as salas de vacinação ficam vazias e ociosas em alguns momentos. Quem chega para se vacinar, no entanto, é informado que o sistema só funciona por agendamento. O marido da aposentada Elisabeth Torres, de 61 anos, tentou marcar o dia de se vacinar, já que perdeu o horário marcado na última sexta-feira (28), por causa da greve geral no país. “Eles falaram para meu marido vir no Dia D. Agora ele vai vir no dia 13. Ele tem 65 anos, é hipertenso e acabou perdendo o dia por causa da greve (no dia 28)”, disse.

A fisioterapeuta Dayse Karoline Santos, de 27 anos, conseguiu se vacinar nesta quinta-feira (4), mas teve de esperar um bom tempo após o agendamento. “Talvez se conseguisse organizar um pouco mais. Pelo visto está bem tranquilo. E falta muita gente, então talvez acabe diminuindo as vagas para quem precisa mesmo”, opinou.

PRIORIDADE

O secretário de gestão, planejamento e comunicação de Vitória, Fabrício Gandini, explica que a prioridade agora é o agendamento para evitar filas e que, após uma fase de adaptação, o sistema vai melhorar. “A gente não pode não priorizar quem está marcado. A gente priorizou para evitar filas e dar mais conforto para o cidadão”, acrescentou.