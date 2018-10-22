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Usuário do SUS agora pode acompanhar consultas agendadas e exames

Pelo Portal SUS, o paciente tem acesso ao histórico de consultas e exames e às informações sobre o andamento das solicitações

Publicado em 22 de Outubro de 2018 às 13:45

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

22 out 2018 às 13:45
A partir desta segunda-feira (22), os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) no Espírito Santo contam com um site para acompanhar o agendamento de consultas e exames que foram solicitados pelos municípios ao Estado. Pelo Portal SUS, o paciente tem acesso ao histórico de consultas e exames.
Os pedidos continuam sendo feitos pelos médicos nas unidades de saúde nas cidades, mas, pelo site, o usuário pode acompanhar o andamento dessas solicitações: se já foram agendadas, canceladas, atendidas ou se há ainda alguma pendência.
O secretário estadual de Saúde, Ricardo de Oliveira, afirmou que o sistema serve para dar transparência às filas que existem no Estado.
Usuário do SUS agora pode acompanhar consultas agendadas e exames
"Essa fila de consultas e exames que está contemplada no portal SUS vai permitir que o cidadão consiga acompanhar o agendamento. É uma informação que ele não tinha, que dependia de procurar o município para ter essa informação e hoje ele vai poder acessar essa informação de casa", disse.
PARA ACESSAR
O endereço do portal é www.portalsus.es.gov.br e, para conferir as informações, o usuário precisará digitar o número do seu Cartão Nacional de Saúde. A página foi idealizada pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA) e desenvolvida pelo Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest).
Ao entrar na página principal do portal, o usuário terá que abrir a aba “consultas e exames” mostrando a data de solicitação do município ao Estado, o número do Cartão do SUS e o histórico de atendimentos com o número da solicitação, indicação do procedimento, a unidade solicitante (origem), a data de entrada do pedido no sistema e a situação.
Em breve, o usuário também receberá uma notificação por SMS sobre a data do agendamento, desde que tenha feito o seu cadastro no Portal SUS.
As situações do paciente são:
Agendada: A sua solicitação está agendada. É necessário que você retire, com antecedência, o comprovante de agendamento na Unidade de Saúde de referência. Somente com este comprovante o atendimento será realizado.
Aguardando agendamento: A sua solicitação está registrada e aguarda disponibilidade para ser agendada.
Atendida: A sua solicitação consta como atendida em nosso sistema.
Não comparecimento: A sua solicitação foi agendada e, por algum motivo, não foi registrada em nosso sistema como atendida. Favor verificar junto à Unidade de Saúde mais perto de sua residência.
Cancelada: A sua solicitação foi cancelada. Favor verificar junto à Unidade de Saúde mais perto de sua residência.
Pendência: A sua solicitação apresenta alguma pendência e necessita ser ajustada. A orientação é ir até a Unidade de Saúde mais próxima de sua residência para solicitar a correção da pendência existente.

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