O secretário de Estado de Controle e Transparência Eugênio Ricas vai registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil após um usuário do Tinder criar um perfil falso no aplicativo de relacionamento com a foto dele.
Ricas foi informado que um homem estava usando uma imagem sua no aplicativo após uma denúncia de uma ouvinte da CBN. A mulher, que pediu para não ser identificada, contou que ficou surpresa quando viu a foto do secretário.
Usuário cria perfil falso no Tinder com foto de secretário do governo
"A pessoa usou uma foto do secretário como se fosse ele. Achei um absurdo. É muito incomum isso. Imagina que loucura, o cara pegar uma foto de uma figura pública do Estado", reclamou.
O usuário, identificado como Paulo, usou uma foto de Ricas publicada em um jornal. O secretário, que também é delegado da Polícia Federal, disse que ficou indignado e que vai procurar a Polícia Civil ainda nesta segunda-feira (24)
"O que eu vou fazer é oficiar hoje a Polícia Civil. Na minha visão, há um crime sendo praticado. No mínimo, de falsa identidade. Talvez até de falsidade ideológica. Isso vai ficar a cargo do delegado definir. Mas há um crime e as consequências podem ser sérias", afirma.
Ricas orienta a todos que forem vítimas de um crime eletrônico, como ele, para procurar a Polícia. Ele alerta que essas práticas podem afetar a vida pessoal e profissional de um cidadão.
"A pessoa utiliza a minha fotografia e a gente não sabe o que essa pessoa está conversando nas redes sociais. Podem ser conversas das mais variadas possíveis. Isso pode gerar consequências para a vida pessoal e profissional e, por isso, precisa ser combatido", alerta.
Pelo crime de falsa identidade, o usuário pode pegar pena de até um ano de prisão. Caso também seja constatada falsidade ideológica, a pena pode chegar a cinco anos de cadeia.
TINDER
Por nota, a assessoria de imprensa do Tinder no Brasil informou que sempre coopera com as autoridades, caso seja diretamente contatada.
A empresa afirmou que o aplicativo se tornou uma das maiores plataformas sociais no mundo, responsável por 20 bilhões de conexões em poucos anos e, por isso, não está imune a esses casos de pessoas mal-intencionadas, que, segundo a empresa, representam uma porcentagem minúscula dos usuários.
O aplicativo informou que encoraja os internautas a denunciar e bloquear usuários que estejam cometendo crimes na plataforma.