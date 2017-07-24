Foto de Eugênio Ricas usada em perfil do Tinder Crédito: Reprodução

O secretário de Estado de Controle e Transparência Eugênio Ricas vai registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil após um usuário do Tinder criar um perfil falso no aplicativo de relacionamento com a foto dele.

Ricas foi informado que um homem estava usando uma imagem sua no aplicativo após uma denúncia de uma ouvinte da CBN. A mulher, que pediu para não ser identificada, contou que ficou surpresa quando viu a foto do secretário.

Your browser does not support the audio element. Usuário cria perfil falso no Tinder com foto de secretário do governo

"A pessoa usou uma foto do secretário como se fosse ele. Achei um absurdo. É muito incomum isso. Imagina que loucura, o cara pegar uma foto de uma figura pública do Estado", reclamou.

O usuário, identificado como Paulo, usou uma foto de Ricas publicada em um jornal. O secretário, que também é delegado da Polícia Federal, disse que ficou indignado e que vai procurar a Polícia Civil ainda nesta segunda-feira (24)

"O que eu vou fazer é oficiar hoje a Polícia Civil. Na minha visão, há um crime sendo praticado. No mínimo, de falsa identidade. Talvez até de falsidade ideológica. Isso vai ficar a cargo do delegado definir. Mas há um crime e as consequências podem ser sérias", afirma.

Ricas orienta a todos que forem vítimas de um crime eletrônico, como ele, para procurar a Polícia. Ele alerta que essas práticas podem afetar a vida pessoal e profissional de um cidadão.

"A pessoa utiliza a minha fotografia e a gente não sabe o que essa pessoa está conversando nas redes sociais. Podem ser conversas das mais variadas possíveis. Isso pode gerar consequências para a vida pessoal e profissional e, por isso, precisa ser combatido", alerta.

Pelo crime de falsa identidade, o usuário pode pegar pena de até um ano de prisão. Caso também seja constatada falsidade ideológica, a pena pode chegar a cinco anos de cadeia.

TINDER

Por nota, a assessoria de imprensa do Tinder no Brasil informou que sempre coopera com as autoridades, caso seja diretamente contatada.

A empresa afirmou que o aplicativo se tornou uma das maiores plataformas sociais no mundo, responsável por 20 bilhões de conexões em poucos anos e, por isso, não está imune a esses casos de pessoas mal-intencionadas, que, segundo a empresa, representam uma porcentagem minúscula dos usuários.