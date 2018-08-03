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USP vai pesquisar areia monazítica de Guarapari

Pesquisadores de São Paulo foram atraídos por uma pesquisa da Ufes na qual descobriram que as praias da Areia Preta e Meaípe têm o poder de reduzir casos de câncer de mama

Publicado em 03 de Agosto de 2018 às 18:21

Publicado em 

03 ago 2018 às 18:21
Jacyra Soares Crédito: Patrícia Scalzer
As Praias da Areia Preta e Meaípe, em Guarapari, estão atraindo a atenção de pesquisadores de São Paulo. Neste mês, a professora e pesquisadora de Efeitos Atmosféricos da USP, Jacyra Soares, dará início a uma pesquisa na duas praias, para analisar a radiação e a atmosfera da região.
O que atraiu a atenção da pesquisadora foram os resultados obtidos pelo estudo, quem vem sendo realizado nos últimos 10 anos, pelo doutor em física nuclear e professor da Ufes, Marcos Tadeu D’Azeredo. Pesquisadores da Ufes descobriram que as praias da Areia Preta e Meaípe, têm o poder de reduzir casos de câncer de mama.
USP vai pesquisar areia monazítica de Guarapari
O poder medicinal não está na areia monazítica em si, mas na atmosfera dessas duas regiões, que é rica em íons negativos e radiação, o que contribui para que o número de casos de câncer em Guarapari seja bem menor do que em outras cidades do Estado.
Agora, essa nova pesquisa será direcionada para a área da meteorologia, mas os resultados irão complementar a pesquisa sobre a redução do câncer de mama na cidade, como explica a professora Jacyra. “Vamos medir vento, temperatura, vou fazer um balanço da radiação na atmosfera e ver como isso se relaciona com os resultados do professor Marcos”, disse.
Praia da Areia Preta Crédito: Rosali Rodrigues Campos
A especialista, que trabalha com diferentes superfícies e já desenvolveu projetos até mesmo na Antártica, disse que o estudo sobre a areia preta deve demorar algum tempo para apresentar resultados. "Acho que para começar a ter algum resultado interessante é preciso esperar, pelo menos, um ano. Assim, analisamos primavera, verão, outono e inverno”, afirmou.
A Praia da Areia Preta tem 63 mil íons por cm³, contra 55 mil de Águas de Lindoia, em São Paulo, bastante procurada pelas águas termais que ajudam a tratar diversas doenças, como cálculos renais, artrites e dores crônicas.
Dados do Sistema Único de Saúde (SUS) mostram que em Guarapari, para cada 1000 mulheres, 2 têm ou tiveram câncer de mama, contra 178 casos em Colatina e 141 em Linhares.

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