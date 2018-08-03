Jacyra Soares Crédito: Patrícia Scalzer

As Praias da Areia Preta e Meaípe, em Guarapari, estão atraindo a atenção de pesquisadores de São Paulo. Neste mês, a professora e pesquisadora de Efeitos Atmosféricos da USP, Jacyra Soares, dará início a uma pesquisa na duas praias, para analisar a radiação e a atmosfera da região.

O que atraiu a atenção da pesquisadora foram os resultados obtidos pelo estudo, quem vem sendo realizado nos últimos 10 anos, pelo doutor em física nuclear e professor da Ufes, Marcos Tadeu D’Azeredo. Pesquisadores da Ufes descobriram que as praias da Areia Preta e Meaípe, têm o poder de reduzir casos de câncer de mama

Your browser does not support the audio element. USP vai pesquisar areia monazítica de Guarapari

O poder medicinal não está na areia monazítica em si, mas na atmosfera dessas duas regiões, que é rica em íons negativos e radiação, o que contribui para que o número de casos de câncer em Guarapari seja bem menor do que em outras cidades do Estado.

Agora, essa nova pesquisa será direcionada para a área da meteorologia, mas os resultados irão complementar a pesquisa sobre a redução do câncer de mama na cidade, como explica a professora Jacyra. “Vamos medir vento, temperatura, vou fazer um balanço da radiação na atmosfera e ver como isso se relaciona com os resultados do professor Marcos”, disse.

Praia da Areia Preta Crédito: Rosali Rodrigues Campos

A especialista, que trabalha com diferentes superfícies e já desenvolveu projetos até mesmo na Antártica, disse que o estudo sobre a areia preta deve demorar algum tempo para apresentar resultados. "Acho que para começar a ter algum resultado interessante é preciso esperar, pelo menos, um ano. Assim, analisamos primavera, verão, outono e inverno”, afirmou.

A Praia da Areia Preta tem 63 mil íons por cm³, contra 55 mil de Águas de Lindoia, em São Paulo, bastante procurada pelas águas termais que ajudam a tratar diversas doenças, como cálculos renais, artrites e dores crônicas.