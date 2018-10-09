Aline Lemos,Isabelle Faria e Lucas Menezes reclamaram da insegurança nas redondezas da faculdade onde estudam, no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha Crédito: Eduardo Dias

Alunos de uma faculdade localizada ao lado do Terminal de Vila Velha, no bairro Divino Espírito Santo, reclamam da insegurança gerada por usuários de drogas que costumam circular na região. Alguns estudantes contam que já foram ameaçados, chegando ou saindo das aulas. Uma aluna afirma que usuários de drogas já entraram nas dependências da instituição, por conta da falta de catracas no portão entrada.

A região próxima da faculdade é conhecida pela grande circulação de usuários de drogas, que procuram terrenos vazios da região próxima. A presença de dependentes químicos no local foi constatada pela reportagem da CBN Vitória, na manhã desta terça-feira (9).

O estudante Lucas Menezes afirma que já foi assaltado, no período da manhã, quando estava chegando para mais um dia de aula. O fato aconteceu neste ano e ele teve o celular levado pelo criminoso.

Your browser does not support the audio element. Universitários reclamam de assaltos e abordagens na rua em Vila Velha

"O cara encostou em mim, 8 horas da manhã, apontou a arma e eu fui roubado indo para a faculdade. Em vez de ir para um local seguro, fui roubado cedo. Acabou com o meu dia porque não prestei atenção na aula e o meu dia no trabalho também não foi legal", relatou o estudante.

Aline Lemos,Isabelle Faria e Lucas Menezes reclamaram da insegurança nas redondezas da faculdade onde estudam, no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha Crédito: Eduardo Dias

Aline Lemos também é estudante, está no segundo período do curso de Direito, e diz que evita andar sozinha pela região. "Estudo de manhã, mas se precisar vir aqui à noite, procuro não vir sozinha, por conta disso (a insegurança). Não tem como andar sozinha. Aqui na frente, próximo ao terminal, tem um monte de gente andando, um monte de usuários de drogas. Ficar sozinha aqui não dá", reclamou a estudante.

GUARDA MUNICIPAL E POLÍCIA

O coronel Oberacy Emmerich Júnior, secretário de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha afirma que a Guarda Municipal e a Polícia Militar estão monitorando a situação e fazem abordagens a suspeitos.

"A inteligência da Guarda Municipal fica atenta, a Polícia Militar também, e fazem abordagens constantemente. Logicamente, nós não vamos conseguir fazer tudo, por todo o tempo, e nem estar presentes por todo o tempo. A quantidade de pessoas em situação de rua tem diminuído, porque a assistência social do município tem trabalhando com força em cima disso", avaliou o secretário.

O representante da prefeitura de Vila Velha também pede para que a direção da faculdade e os alunos comuniquem todas as ocorrências para a Guarda Municipal e para a Polícia Militar.

FACULDADE VAI AUMENTAR SEGURANÇA