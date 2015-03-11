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DE MADRUGADA E EM FILA

Universitários dormem na frente de faculdade para obter contrato com o Fies

Inscrições começaram no dia 23 de fevereiro e vão até o dia 30 de março

Publicado em 10 de Março de 2015 às 23:23

Publicado em 

10 mar 2015 às 23:23
Universitários precisam dormir na rua, de madrugada e em uma fila para obter senhas de atendimento do contrato com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Isso acontece em uma das instituições particulares de ensino superior na Grande Vitória. As inscrições deste ano vão até 30 de abril. A dificuldade para iniciar o contrato com o Fies surgiu após mudanças em duas portarias da União no ano passado. Entre as alterações, as faculdades não podem fazer mudanças no valor da mensalidade acima de 6,41%. Os alunos das instituições que aumentaram o valor das mensalidades acima do percentual citado não conseguem se inscrever.
É nesta etapa do processo que centenas de alunos têm problemas na Universidade de Vila Velha (UVV), por exemplo, onde estudantes precisam passar a madrugada em uma fila. Raísa Alves, estudante Engenharia Química, conta que primeiramente ficou quatro dias acordando de madrugada para conseguir fazer a etapa de cadastro no site, pois ele estava sempre congestionado. Agora, na parte de validar o cadastro junto à instituição e retirar o Documento de Regularidade de Inscrição, apareceram novas dificuldades.“Dá erro quando chegamos aqui na faculdade. Encaramos uma fila gigante, de dois, três dias chegando muito cedo, e quando chega na entrevista dá erro por um dado que não é fornecido para a gente. Eles falam que a gente tem que mudar esse dado, só que a gente não consegue. Eu corro o risco de cancelar a minha inscrição e ter que refazer”, disse à Rádio CBN Vitória.Segundo Raísa, o dado que apresenta erro é o valor da semestralidade. Além disso, toda vez que ela acessa o site, recebe o aviso de que as vagas estão esgotadas. Para não perder a matrícula, ela precisou pagar dois meses da mensalidade.
O portuário Wanderlei Neves também enfrenta a mesma dificuldade, há uma semana, para validar o cadastro da filha e do sobrinho junto à universidade. Ele relata que cerca de 100 pessoas têm chegado de madrugada para conseguir pegar a senha de atendimento. “Já houve dias que eu cheguei aqui às 3 e saí às 20 horas sem resolver nada. Os alunos estão à mercê da sorte. O que eles querem, nada mais é do que estudar”, afirmou.Ação na JustiçaA assessoria do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), responsável pelo programa, afirmou que é responsabilidade das instituições resolver os problemas causados por tentar inserir um reajuste acima do que o sistema aceita. Já o Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Estado do Espírito Santo (Sinepe-ES) informou que vai entrar com ação na Justiça que pede anulação das portarias do Ministério da Educação que mudaram as regras do financiamento.De acordo com o presidente, Antônio Eugênio Cunha, as faculdades que reajustaram a mensalidade acima de 6,41% tomaram a decisão de acatar o percentual e fazer um aditivo de contrato para a diferença ser paga pelo aluno. O presidente do Sinepe afirmou ainda o Sistema de Adesão ao Financiamento Estudantil apresenta problemas em várias instituições, de a semana passada.FaculdadesA UVV alegou que o sistema utilizado pelo Ministério da Educação está com lentidão devido ao número de acessos diários. Diante disso, a universidade tem recebido, desde o final do mês de fevereiro deste ano, uma demanda diária de cerca de 90 atendimentos para estudantes em processo de solicitação de novos contratos do Fies. Para efetuar esses atendimentos, a UVV tem priorizado o atendimento de estudantes que estão com o prazo de vencimento em torno de dez dias, após a solicitação online.A faculdade Multivix informou que seus alunos precisam acessar o sistema por até dez vezes, inclusive durante a madrugada, para conseguir concluir a inscrição e por isso a faculdade tem buscado novas alternativas de financiamento. A FAESA e a Estácio de Sá declararam que foi montada uma estrutura específica para atender e orientar os estudantes. A Estácio fez um acordo com os alunos do Fies. Os estudantes não pagam pela matricula se até 6 de abril não conseguirem o financiamento. Após isso os mesmos podem desistir e as mensalidades serão canceladas sem qualquer cobrança.

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