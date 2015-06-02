Universitário é baleado no peito dentro de ônibus ao voltar da Ufes

O universitário e atleta Raphael Casagrande de Oliveira, 20 anos, foi baleado no peito durante um arrastão no ônibus em que estava, no bairro Bela Aurora, em Cariacica, na noite desta segunda-feira (1º). O jovem, que joga no time de futebol americano Vila Velha Tritões, voltava da Ufes, por volta das 22h, onde cursa Educação Física, quando dois bandidos anunciaram o assalto no coletivo da linha 740 (Terminal de Jardim América x Vista Mar).Segundo a polícia, enquanto um assaltante recolhia os objetos dos passageiros, o outro bandido, que estava armado, ficou no fundo do ônibus - onde Raphael estava em pé - dando cobertura ao assalto. Quando o coletivo passava pela Avenida Espírito Santo, em Bela Aurora, um ponto antes da casa de Raphael, o bandido armado pediu o celular do universitário.

Segundo uma tia do jovem, ele estava com um fone de ouvido e não ouviu o assaltante. Ainda de acordo com a tia, nesse momento ele pode ter feito um movimento brusco e o bandido entendeu que era uma reação e disparou a arma.

Após atirar, houve pânico dentro do ônibus e os passageiros pediram para o motorista abrir as portas. Os criminosos aproveitaram para fugir. Segundo a polícia, o próprio motorista socorreu o universitário para o PA de Itacibá. De lá, a vítima foi transferida para o Hospital Meridional, no mesmo município.

Segundo um primo de Raphael, após procedimento cirúrgico ele passa bem. O universitário continua internado. Os bandidos ainda não foram localizados.