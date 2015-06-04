Universitário baleado em assalto sai do coma e aperta mão de tia

MAYRA BANDEIRAREDAÇÃO MULTIMÍDIAOs momentos de angústia e medo, aos poucos, dão lugar à esperança. Familiares do universitário Raphael Casagrande, 20 anos, estão confiantes na recuperação do jovem, que saiu do coma induzido e está consciente. Porém, o quadro dele continua grave e ainda inspira cuidados. O rapaz foi baleado nas costas durante um assalto dentro de um ônibus no bairro Bela Aurora, em Cariacica.A boa notícia foi dada pela tia do rapaz, a supervisora administrativo Andressa Casagrande Valandro, 35 anos. Ela esteve com o sobrinho na manhã desta quinta-feira (4) e contou que Raphael já responde a alguns estímulos. “Na quarta, uma tia dele esteve no hospital e conversando com ele perguntou se estava ouvindo. Se sim, desse algum sinal. Ele apertou a mão dela. Foi um momento de muita emoção para nós. O Raphael é um guerreiro”, comemora.

Melhora diária

Andressa revelou ainda que os médicos retiraram o universitário do coma induzido e agora ele está consciente, porém, continua respirando por aparelhos. “A médica que cuida dele disse que o quadro do Raphael está melhor a cada dia. Tiraram a sedação, mas, como ele ficou muito agitado, o batimento cardíaco acelerado, entraram com os calmantes”, disse Andressa.Ainda segundo Andressa, apesar da evolução, o quadro clínico do sobrinho ainda é considerado grave. “Ele continua respirando por aparelhos e o estado dele não deixa de ser grave. Tem que ser monitorado. Mas, isso não diminui as nossas expectativas de recuperação”, afirma.

Passo-a-passo“Ele tentou levantar o tronco quando ouviu a voz do pai. Isso mostra que ele está consciente e percebendo as coisas que acontecem em volta dele“ relata a tia. De acordo com Andressa, a equipe médica explicou que é preciso ter calma neste momento. “As coisas vão acontecer a passos lentos, com calma e paciência. O Raphael vai voltando aos poucos, se situando. Ele também precisa se ajudar nesse processo. Mas isso ele já está fazendo. Vamos continuar apegados em Deus”, revela. A assessoria do Hospital Meridional informou que Raphael continua na UTI, em estado grave, e sem previsão para deixar a respiração artificial.