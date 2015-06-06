Universitário baleado em arrastão no ônibus volta a ser sedado

O universitário e atleta Raphael Casagrande, de 20 anos, que foi baleado no peito durante um arrastão no ônibus que estava, na última segunda-feira (1º), voltou a ser sedado, na noite desta quinta-feira (4), segundo familiares. A mãe de Raphael, Waldirene Casagrande, fez uma publicação no Facebook pedindo que os amigos continuem em oração para a recuperação do filho."Devido a um sangramento, o Raphael precisou voltar ao centro cirúrgico. O sangramento foi controlado e com isso todo o processo de retirada da sedação para começar a retirar o respirador precisou ser interrompida", explicou.Ela compartilhou que ele voltou a ser sedado e que o processo para retirada será retomado a partir desta segunda-feira (8). Waldirene ainda acrescenta que a sedação vai continuar sendo reduzida lentamente para evitar que Raphael fique agitado. "Deus nunca nos desampara, tudo acontece no tempo dele", finalizou a publicação.Entenda o casoO universitário Raphael Casagrande de Oliveira foi baleado no peito durante um arrastão no ônibus em que estava, no bairro Bela Aurora, em Cariacica, na noite da última segunda. O jovem, que joga no time de futebol americano Vila Velha Tritões, voltava da Ufes, por volta das 22h, onde cursa Educação Física, quando dois bandidos anunciaram o assalto no coletivo da linha 740 (Terminal de Jardim América x Vista Mar).Segundo a polícia, enquanto um assaltante recolhia os objetos dos passageiros, o outro bandido, que estava armado, ficou no fundo do ônibus - onde Raphael estava em pé - dando cobertura ao assalto. Quando o coletivo passava pela Avenida Espírito Santo, em Bela Aurora, um ponto antes da casa de Raphael, o bandido armado pediu o celular do universitário.Segundo uma tia do jovem, ele estava com um fone de ouvido e não ouviu o assaltante. Ainda de acordo com a tia, nesse momento ele pode ter feito um movimento brusco e o bandido entendeu que era uma reação e disparou a arma. Após atirar, houve pânico dentro do ônibus e os passageiros pediram para o motorista abrir as portas. Os criminosos aproveitaram para fugir.Segundo a polícia, o próprio motorista socorreu o universitário para o PA de Itacibá. De lá, a vítima foi transferida para o Hospital Meridional, no mesmo município. Os suspeitos de envolvimento no crime ainda não foram localizados.