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Universidade conclui sindicância de estudantes de medicina

Sindicância sobre conduta de estudantes em foto polêmicas nas redes sociais tramitou por dois meses. A Federação Nacional dos Médicos e Sindicato dos Médicos reprovaram a atitude dos estudantes

Publicado em 20 de Junho de 2017 às 11:59

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

20 jun 2017 às 11:59
A comissão de sindicância da UVV, instaurada para apurar a conduta de alunos de medicina, que postaram uma foto polêmica nas redes sociais, concluiu os trabalhos. Nas imagens postadas em abril deste ano, um grupo de 12 estudantes aparecia de jaleco, com a calça abaixada e imitando com as mãos uma genitália feminina.
Universidade conclui sindicância de estudantes de medicina
O relatório da sindicância, que não foi divulgado, foi entregue à Reitoria. Caberá a Reitoria analisar o conteúdo da apuração e tomar uma decisão. Caso a universidade entenda que eles descumpriram o código de ética da instituição, os alunos podem ser punidos com advertência, suspensão ou até expulsão. A UVV não tem prazo para concluir o processo.
Foto de alunos de Medicina da UVV gerou polêmica na internet Crédito: Reprodução
A publicação repercutiu em todo o Brasil. A Federação Nacional dos Médicos (Fenam) e o Sindicato dos Médicos reprovaram a atitude dos estudantes. Dias após a polêmica,membros do Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) foram à Universidade para alertar aos alunos envolvidos sobre a importância da boa postura profissional.
O CRM esclareceu também que não poderia puni-los porque eles ainda não se formaram. Se os envolvidos já fossem médicos, mesmo recém-formados, caberia ao Conselho abrir a sindicância e um consequente Processo Ético Profissional, cuja punição varia de advertência à cassação do registro de médico.

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