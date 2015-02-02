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ESPECIAL CARNAVAL DE VITÓRIA

Unidos de Jucutuquara vai homenagear os 200 anos do município de Itapemirim

A escola de samba da Coruja fará um grande espetáculo para retratar as belezas naturais e a visita de Dom Pedro II à cidade

Publicado em 02 de Fevereiro de 2015 às 14:40

Publicado em 

02 fev 2015 às 14:40
Reportagem Especial
PATRÍCIA SCALZER
As belezas da cidade de Itapemirim, no Sul do Estado, serão retratadas no Carnaval de Vitória deste ano. Para comemorar o aniversário de 200 do município, a escola de samba Unidos de Jucutuquara vai homenagear, em um grande espetáculo, as belas praias da cidade, os rios Muqui e Itapemirim e o famoso monumento natural “O Frade e a Freira”, que tem 683 metros de altura.Com o enredo “Itapemirim: Sob o caminho das águas, às suas ordens”, a escola vai mostrar os dois séculos de existência da cidade na visão do Rio Itapemirim. De acordo com o diretor de Comunicação da agremiação, Armando Chafic, o enredo mostra a importância dos rios para o desenvolvimento do município.
Especial Carnaval 2015 - Patrícia Scalzer - Jucutuquara - 5.00s - 02-02-15
“Pesquisamos muito sobre a história de Itapemirim e descobrimos que a cidade nasceu em torno do rio e do mar. Ela fica bem no encontro do Rio Itapemirim com o mar e a cidade sempre viveu dessa economia, como pesca, petróleo e meio de transporte. Nós contamos a história da cidade através dessa visão, do rio e do mar”, contou à Rádio CBN Vitória.A escola das cores vermelho, verde e branco entra na passarela do samba com dois mil componentes, 20 alas, quatro carros alegóricos, dois tripés, 150 ritmistas, 60 baianas e 60 crianças. O mascote da escola, a tradicional Coruja, é quem vai convidar os foliões para se divertir com o desfile. “A Coruja vem no carro abre alas e convida todo público do Sambão do Povo para conhecer a história de Itapemirim. Ela vem fazendo um voo sobre as águas do rio e do mar. O abre alas vem representando essas águas e a grande Coruja convidando a todos para conhecer essa história”, destacou. A Jucutuquara vai retratar a visita que o imperador Dom Pedro II fez à cidade. Para isso, as baianas estarão vestidas de Dona Teresa Cristina, esposa do imperador, já a bateria vai representar os imigrantes que se enfeitaram para receber Dom Pedro. À frente dos imigrantes, estará a rainha Lorena Bragatto, vestida de coruja, simbolo da escola. De acordo com Armando, as crianças vão representar um canal que foi aberto no Rio Itapemirim para a comitiva do imperador chegar até a cidade. Ele falou que esta ala vai encantar o público.“Para Dom Pedro chegar até Itapemirim foi preciso abrir um canal para o barco dele chegar até a cidade. Esse pequeno rio é chamado de “Canal do Pinto”, então, as crianças estarão vestidas de pintinho, para representar esse canal. É uma fantasia muito bonita, a cara das crianças e tenho certeza que vai fazer muito sucesso na avenida”, salientou. Há cinco anos sem conquistar o título de Campeã do Carnaval de Vitória, a comunidade trabalha em ritmo acelerado para tudo estar pronto no dia do desfile. Mais de 100 pessoas foram contratadas para trabalhar nos barracões e na confecção de fantasias. A escola ainda conta com o trabalho de voluntários, como é o caso da servidora pública, Gina Valéria.No dia do desfile, Gina é um dos destaques da escola. Mas antes disso, ela põe a mão na massa para que tudo fique bem bonito. “Ajudo não só no barracão leve, mas no pesado também. Subo nos carros, ajudo a decorar, colo acetato, penas, cabeças, tudo que me mandarem fazer eu faço”, disse.O carnavalesco Osvaldo Garcia aposta nas cores para encantar a plateia do Sambão do Povo e conquistar nota 10 dos jurados. “Eu sou reconhecido como o carnavalesco das cores e a comunidade da nação já sentiu isso. A escola vem muito colorida, acho que todo grande desafio traz também uma grande responsabilidade. Quem assistir o desfile da Jucutuquara vai ficar maravilhado com essa nova proposta que estamos trazendo”, contou. Cerca de 80 moradores de Itapemirim devem desfilar na escola.

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