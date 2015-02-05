Unidos da Piedade conta a história de seus 60 anos de carnaval

Fiorella Gomes

Reportagem Especial

As lutas, as glórias, os desafios e até mesmo as derrotas registrados no livro da história da Unidos da Piedade vão passar pelo corredor da folia e emocionar o público que acompanha de perto os passos dessa agremiação. É levando sua própria saga para a avenida em ritmo de festa que a "Mais Querida" vai abrir os desfiles das escolas de samba do Grupo A do Carnaval de Vitória.

Your browser does not support the audio element. Especial - Carnaval 2015 - Fiorella Gomes - Piedade - 5.27s - 05-02-15

Berço do samba, terra de bamba, madrinha de todas as escolas capixabas, a Piedade conta, com muito brilho e samba no pé, sua odisseia. Dos carnavais de elite que dominavam a cidade no início do século XX à invasão das batucadas dos morros nas ruas do Centro da Capital. O culto à São Benedito e a magia do congo. Tudo está retratado no samba-enredo "Piedade 60 anos. Uma odisseia carnavalesca de conquistas".

No abre-alas de 30 metros, um grande barco traz o patrono da escola, o Dragão, mostrando não apenas o nascimento do carnaval na cidade, mas também o ressurgimento da agremiação que foi 14 vezes coroada e ficou alguns anos de fora da folia.

Com cinco carros, 2.400 componentes, 25 alas e quatro tripés, o carnavalesco Alex Santiago Duarte tem o desafio de contar seis décadas de estrada. Tarefa que ele confessa não ser nada fácil.

"É uma grande responsabilidade pegar um enredo de uma proporção dessas. Porque quando você fala em 60 anos, são 60 enredos, são 60 histórias. Quando a gente abre as páginas da história da Unidos da Piedade, vê que o Carnaval foi criado por ela. Ela foi a primeira da cidade de Vitória. Foi a protagonista de todo esse processo de criação do samba", analisou.

No primeiro setor, a agremiação convidará o folião a embarcar em uma viagem no tempo. Para o presidente da escola, Edvaldo Teixeira, logo no começo do desfile, o público já será conquistado. "Nós vamos ter várias surpresas, mas vai ficar para avenida. Só vou dar uma ideia: a nossa comissão de frente vai ser uma surpresa", afirmou.

A bateria será a guarda de elite, representando os "Dragões Reais do Samba". De cara nova, após a chegada de um novo diretor, e com mais ritmistas jovens e até mesmo crianças, a Ritmo Forte, conhecida pela sua “paradinha”, quer brigar por quatro notas dez, segundo o presidente. "A bateria é a alegria deste ano", enfatizou.Em seu primeiro reinado, a rainha de bateria Elaine Nunes será um dos pontos de luxo da escola, com roupa toda em penas de faisões brancos. A terceira Porta-Bandeira, Tainá, vem representando o bolo de aniversário de 60 anos da agremiação e também promete chamar a atenção.

Enredos vitoriosos e também os que não conquistaram títulos, mas que marcaram a trajetória da escola, farão parte da história contada na avenida, como explica o carnavalesco Alex. "Quando se fala em 60 anos, você não pode pensar só em 14 títulos. Tem que pensar em uma história que foi contada. Há os enredos que não foram campeões mas marcaram a escola."

O último carro "Templo da Piedade" retrata a Casa do Samba em Vitória, a Rua 7 de Setembro e o popular Bar da Zilda. Como destaque, o eterno intérprete dos grandes sambas da agremiação Edson Papo Furado. A escola relembra ainda os seus primórdios, com o bloco "Amarra o Burro" que a originou.

E é do amor da comunidade pela Piedade que vai nascer todo o carnaval de 2015 da verde, vermelho e branco. Uma prova disso é que é na casa dos moradores e simpatizantes da escola que estão sendo confeccionadas todas as fantasias. E toda a estrutura do desfile está sendo custeada com recursos próprios do presidente Evaldo e também do vice-presidente.

"A gente vem batendo na trave. Este ano, unimos diretoria e comunidade. Nós fizemos um belo enredo e belo samba e estamos preparados para fazer o gol", afirmou Evaldo.