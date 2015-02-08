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CARNAVAL DE VITÓRIA

Unidos da Piedade abre desfiles das escolas de samba que disputam título em 2015

O atraso da rainha de bateria e o topless de um dos destaques do último carro alegórico marcou o desfile

Publicado em 08 de Fevereiro de 2015 às 02:09

Publicado em 

08 fev 2015 às 02:09
PATRÍCIA SCALZER
Rádio CBN Vitória (93,5 FM)
A Unidos da Piedade foi a escola que abriu os desfiles das escolas de samba no Carnaval de Vitória neste sábado (07), segundo dia de apresentação das agremiações do Grupo Especial. A escola contou na passarela do samba os 60 anos da Piedade. O atraso da rainha de bateria e o topless de um dos destaques do último carro alegórico marcou o desfile.A Piedade entrou na avenida bem empolgada e colorida. O abre-alas foi um gigante dragão, símbolo da escola. A comissão de frente trouxe dois dinossauros e chamou muito a atenção dos foliões presentes no Sambão do Povo.
A rainha de bateria, Elaine Nunes, não conseguiu chegar a tempo para o início do desfile. O sinal verde para escola foi dado às 22h10 e a rainha só chegou na metade do desfile, quando a bateria já estava no recuo. Segundo Elaine, ela chegou atrasada por causa do trânsito na região do sambódromo.Em vários momentos o público nas arquibancadas vibrou e cantou. A ala composta somente com crianças também encantou o público. A escola de Fonte Grande, na Capital, levou 2.400 componentes, quatro carros alegóricos e 25 alas ao desfile. Uma réplica do avião 14-bis, híbrido construído pelo inventor Santos Dumont em 1906, e testado em Paris, na França, também ajudou a contar a história da Piedade.Com enredo "Piedade 60 anos. Uma odisseia carnavalesca de conquista", a escola encerrou o desfile com chave de ouro: o último carro alegórico era o Bar da Zilda, famoso pelas tradicionais rodas de samba. Em cima do carro, estava Edson Papo Furado, ícone do carnaval capixaba. Edson foi muito aplaudido pelo público.

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