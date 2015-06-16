O Pronto-Atendimento Infantil Padre José Carlos Barbosa, em Alto Lage, Cariacica, voltou a atender normalmente às 7 horas da manhã desta terça-feira (16), após ter ficado de portas fechadas por cerca de 12 horas. Na noite desta segunda (15), os servidores fecharam o local após um tumulto em que foram até ameaçados por pais de crianças que reclamavam da demora no atendimento.O secretário municipal de Saúde, Marcelo Machado, diz que o PA possui cinco pediatras de plantão durante o dia, e outros quatro no turno da noite. Contudo, nesta segunda à noite havia apenas dois pediatras no plantão, pois um está de férias e o outro de atestado médico. Não foi possível providenciar substituições, de acordo com o secretário.

Your browser does not support the audio element. Unidade de saúde reabre após usuários ameaçarem pediatras em Cariacica

“Esses dois pediatras faziam atendimento normalmente à população, só que decorrente desse problema da falta de dois médicos, ocorreu uma demanda maior e houve uma demora no atendimento. Alguns populares se acharam no direito de entrar no PA, agredir os servidores verbalmente, inclusive derrubando o mobiliário, balões de oxigênio e isso criou uma situação de medo e constrangimento nos servidores. Eles optaram paralisar o atendimento, foi uma decisão deles, para atender só os casos de urgência e emergência”, contou à Rádio CBN Vitória.

Os servidores chegaram a acionar a Polícia Militar, que foi ao local conter a confusão. Mesmo após as portas terem sido fechadas, o secretário afirma que todos os funcionários continuaram trabalhando até o final do plantão, porém atenderam somente os casos de pacientes de maior risco.

Sobrecarga

O secretário diz que hoje Cariacica é um dos poucos municípios da Grande Vitória que mantém o atendimento de urgência em pediatria, e isso acarreta uma sobrecarga de pacientes de outros municípios, principalmente de Viana. Neste PA de Alto Lage, por exemplo, atende-se a 350 crianças por dia em média, sendo que o recomendado pelo Conselho Federal de Medicina seria de no máximo 200.

A falta de pediatras nas unidades de saúde de todos os municípios e a classificação de risco feita nos hospitais de maior porte também fazem com que a maioria dos pais procurem a unidade.

“O perfil do serviço de urgência e emergência é que todo mundo seja atendido. Mas tem casos mais simples que a gente vê, temos relatos dos próprios médicos, de mães que procuram a unidade com casos mais simples, como uma conjuntivite, uma diarreia, e são atendimentos que acabam sobrecarregando a equipe, e atrapalhando o atendimento dos casos mais graves, que realmente precisam desse atendimento”, argumentou.