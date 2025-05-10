Você vai conhecer nesta reportagem especial do jornalista Vitor Antunes, as histórias de duas mães que têm suas vidas dedicadas aos filhos com doenças raras: Aline é mãe de Cauã, que convive com a Atrofia Muscular Espinhal (AME). Dizelly, é mãe de Carol, que tem Angioedema Hereditário (AEH). Entre consultas, diagnósticos difíceis, medicações raras e batalhas judiciais, elas revelam um tipo de maternidade onde cada gesto é uma vitória e cada dia, um ato de resistência. Ouça reportagem completa: “Únicas – A maternidade frente ao raro”.