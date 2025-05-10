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Reportagem Especial

'Únicas – A maternidade frente ao raro'

Conheça as histórias de duas mães que têm suas vidas dedicadas aos filhos com doenças raras no Espírito Santo

Publicado em 10 de Maio de 2025 às 11:00

Publicado em 

10 mai 2025 às 11:00
Aline Muniz e Dizelly Fernandes são mães cujos filhos tem uma condição de saúde rara
Aline Muniz e Dizelly Fernandes são mães cujos filhos tem uma condição de saúde rara Crédito: Fernando Madeira/A Gazeta
Você vai conhecer nesta reportagem especial do jornalista Vitor Antunes, as histórias de duas mães que têm suas vidas dedicadas aos filhos com doenças raras: Aline é mãe de Cauã, que convive com a Atrofia Muscular Espinhal (AME). Dizelly, é mãe de Carol, que tem Angioedema Hereditário (AEH). Entre consultas, diagnósticos difíceis, medicações raras e batalhas judiciais, elas revelam um tipo de maternidade onde cada gesto é uma vitória e cada dia, um ato de resistência. Ouça reportagem completa:  “Únicas – A maternidade frente ao raro”.
ESPECIAL VITOR ANTUNES - MÃES - 10-05-25

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