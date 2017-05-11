União vai recorrer contra ocupação no Centro de Vitória

Prédio do antigo IAPI, no Centro de Vitória Crédito: Patrícia Scalzer Rádio CBN

A União vai recorrer contra a decisão da Justiça Federal que negou o pedido de reintegração de posse do prédio do antigo Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários (o Iapi), no Centro de Vitória. O edifício está ocupado por pessoas que reivindicam por moradia. Se não houver mudanças, a ocupação vai completar uma semana neste sábado (13).

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A decisão é do juiz Rodrigo Reiff Botelho. Na sentença, proferida na última quarta-feira (10), o magistrado determina que seja elaborada a lista dos ocupantes que estão no imóvel e que as famílias sejam incluídas em programas de habitação no prazo de 15 dias. Além disso, o juiz decide que as famílias deveriam sair somente se a União ou o município de Vitória disponibilizassem outro local para elas fossem alojadas.

Em nota, a Advocacia Geral da União (AGU) disse não concordar com condições impostas para que as famílias fossem retiradas, como a inclusão dos ocupantes em programa habitacional e a elaboração de um plano de realocação. Por isso, a AGU afirma que deve recorrer da decisão ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

HABITAÇÃO PARA AS FAMÍLIAS

A secretária municipal de Assistência Social de Vitória, Iohana Kroehling, informa que a prefeitura se comprometeu a realizar o cadastramento das famílias. Com isso, é feito um levantamento em relação à condição socioeconômica dessas pessoas para que elas tenham acesso à benefícios.

Um desses benefícios, de acordo com a secretária, é o de habitação para a famílias mais necessitadas. “Elas vão seguir um trâmite hierárquico de uma fila de espera que já existe para política de habitação do município para serem atendidas assim que forem disponibilizadas essas moradias”, explicou.