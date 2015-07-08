União retoma análise de zona de exportação em Vila Velha

Parado há anos, o processo para autorizar a implantação de uma Zona de Processamento de Exportação (ZPE) em Vila Velha, voltou a ter continuidade nesta terça-feira (7). Dois representantes do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior realizaram uma visita técnica no Porto de Capuaba e nas Rodovias Leste Oeste e ES-388, que estão em obras, para analisar se há infraestrutura no local para a instalação do distrito industrial.

Nessa Zona de Processamento de Exportação (ZPE) seria instalada alguma empresa voltada para a produção de bens a serem comercializados no exterior, e por ser área de livre comércio com o mercado externo, têm acesso a tratamentos tributário, cambiais e administrativos específicos. Em Vila Velha, a prefeitura já identificou um grande potencial para que ela ocupe a região do Xuri, na zona rural, por contar com uma grande área desocupada e ser cortada por rodovias. A área poderia sediar mais de 2 mil indústrias.

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O secretário de Desenvolvimento Sustentável de Vila Velha, Jader Mutzig, destaca que a retomada do projeto da ZPE começou em maio deste ano, em visita ao secretário executivo do Conselho Nacional das ZPE's. No encontro, foi definido que agora o projeto será discutido junto com o governo do Estado, já que obras importantes para a viabilidade do distrito dependem dele.

“Essa ZPE só pode ser instalada se houver infraestrutura de logística, de rodovias, portos e aeroportos, e também tem que ter as questões básicas, como um sistema de fornecimento de energia elétrica compatível com o tamanho do empreendimento. Essas questões estavam postas, mas não estavam claras. Não tínhamos uma certeza da rodovia, do fornecimento de energia elétrica. Mas essas questões agora estão se materializando”, disse à Rádio CBN Vitória.

Infraestrutura

Mutzig exemplificou que há 21 ZPE's autorizadas no país, mas apenas duas estão em pleno funcionamento, pois foram instituídas quando outra legislação estava vigente. Por isso, agora antes de autorizar, o governo federal primeiro avalia se o município conta com a infraestrutura necessária.

A subsecretária de Estado de Comércio Exterior e Relações Internacionais, Mayhara Chaves, lembra que já foi dada a ordem de serviço para a construção do primeiro trecho da rodovia ES 388, que liga a Barra do Jucu a BR-101. O governo também pretende retomar até o final do ano a conclusão da Rodovia Leste Oeste e já fez o projeto para a recuperação da Estrada de Capuaba, fatores que contribuiriam para a instalação do distrito industrial, de acordo com a subsecretária.

“A ZPE traz para o município e para o Estado desenvolvimento regional, uma série de empresas novas, porque a ZPE demanda que sejam novas empresas, as instaladas dentro da sua área, então trazemos geração de emprego, de renda. E isso é bom para o Estado e para o município, pois a arrecadação de ambos aumenta, e vamos ter um mercado competitivo. As ZPE's tem a redução de alguns impostos e conseguimos entrar mais competitivos nesse mercado internacional, fazendo a exportação pelos nossos portos”, declarou à CBN.