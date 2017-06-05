Devido à baixa procura, a vacinação contra a gripe foi liberada para a toda a população e muitos municípios já estão imunizando pessoas fora do grupo prioritário, mas as doses são limitadas. O Ministério da Saúde não vai enviar mais doses para imunizar a população. Em Vitória, por exemplo, apenas 9,7 mil pessoas serão vacinadas fora do grupo prioritário, segundo a prefeitura.
A procura nesta segunda-feira (5) foi tranquila nas unidades de saúde da Grande Vitória. Postos não registraram lotação acima do normal. Na Capital, a vacinação continua sendo por agendamento e até a manhã foram 4,8 mil passaram pelo sistema, faltando cerca de cinco mil vagas. A marcação é realizada no site da prefeitura.
União não vai disponibilizar mais vacinas contra a gripe
Em Vila Velha, quase 68 mil pessoas foram vacinadas contra a gripe, sendo 78% do público prioritário. No município canela-verde foram disponibilizadas cerca de 100 mil doses. A imunização também foi aberta ao público em geral.
A unidade de saúde de Coqueiral de Itaparica estava movimentada nesta segunda, mas sem grande aglomeração de pessoas. O aposentado Emanuel Corrêa, de 58 anos, foi no posto pela manhã. Vendo que o movimento estava tranquilo ele voltou com o filho, Pedro, mais tarde.
soube pela internet na sexta-feira. Acho importante porque vai imunizar todo mundo. Eu ia ter que pagar mesmo para tomar. Trouxe meu filho e vou trazer minha filha à tarde”, acrescentou.
A esteticista Fernanda Ferreira, de 34 anos, também procurou pela vacinação após saber que seria aberta para todos. “Eu acho que é muito importante principalmente porque a gripe é algo perigoso e afeta adultos e crianças. Como está disponível, eu vim correndo”, disse.
Em Cariacica, a vacinação contra a gripe está aberta para a população em geral em 22 unidades de saúde. Até o momento 48,6 mil pessoas foram imunizadas. Na Serra, 79 mil pessoas foram vacinadas, sendo 71% do grupo prioritário. No total serão 97 mil vacinados. A campanha contra a gripe segue até a sexta-feira (9), mas muitas unidades vão disponibilizar as doses enquanto tiver disponível.