Devido à baixa procura, a vacinação contra a gripe foi liberada para a toda a população e muitos municípios já estão imunizando pessoas fora do grupo prioritário, mas as doses são limitadas. O Ministério da Saúde não vai enviar mais doses para imunizar a população. Em Vitória, por exemplo, apenas 9,7 mil pessoas serão vacinadas fora do grupo prioritário, segundo a prefeitura.

A procura nesta segunda-feira (5) foi tranquila nas unidades de saúde da Grande Vitória. Postos não registraram lotação acima do normal. Na Capital, a vacinação continua sendo por agendamento e até a manhã foram 4,8 mil passaram pelo sistema, faltando cerca de cinco mil vagas. A marcação é realizada no site da prefeitura.

Your browser does not support the audio element. União não vai disponibilizar mais vacinas contra a gripe

Em Vila Velha, quase 68 mil pessoas foram vacinadas contra a gripe, sendo 78% do público prioritário. No município canela-verde foram disponibilizadas cerca de 100 mil doses. A imunização também foi aberta ao público em geral.

A unidade de saúde de Coqueiral de Itaparica estava movimentada nesta segunda, mas sem grande aglomeração de pessoas. O aposentado Emanuel Corrêa, de 58 anos, foi no posto pela manhã. Vendo que o movimento estava tranquilo ele voltou com o filho, Pedro, mais tarde.

soube pela internet na sexta-feira. Acho importante porque vai imunizar todo mundo. Eu ia ter que pagar mesmo para tomar. Trouxe meu filho e vou trazer minha filha à tarde”, acrescentou.

A esteticista Fernanda Ferreira, de 34 anos, também procurou pela vacinação após saber que seria aberta para todos. “Eu acho que é muito importante principalmente porque a gripe é algo perigoso e afeta adultos e crianças. Como está disponível, eu vim correndo”, disse.