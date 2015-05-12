Os atrasos nos repasses de verbas referentes a convênios federais com os municípios do Espírito Santo já somariam cerca de R$ 1 bilhão, acumulados nos últimos seis anos. É o que estima o presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), Dalton Perim. Um levantamento realizado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), aponta que ao todo, a União deve às prefeituras R$ 35 bilhões em todo país nesse período.

Your browser does not support the audio element. União atrasou repasses que somariam R$ 1 Bilhão aos municípios capixabas, estima Amunes

Segundo Perim, os principais atrasos são do Ministério das Cidades, que custeia obras de infraestrutura, calçamento e pontes, por exemplo; Ministério da Educação, com os recursos para construção de creches e escolas e do Ministério da Integração Nacional, que até hoje não repassou todo o dinheiro para a reconstrução dos municípios após as enchentes de 2013.

Isso afeta praticamente todas as cidades capixabas, de acordo com o presidente da Amunes. A causa para o atraso no repasse da verba estaria atrelado ao orçamento do governo federal que não suportou os compromissos assumidos, na avaliação de Dalton Perim.

“O governo federal exigiu que os municípios iniciassem as obras de convênio para que não se perdesse o empenho, só que houve um descontrole do orçamento e os recursos que deveriam ser destinado a esses convênios não estão sendo disponibilizados pelos ministérios. A gente tem percebido que os ministérios que fizeram esses empenhos e celebraram esses convênios não tem dotação orçamentária para cumprir com suas obrigações com os municípios, e com isso tem deixado muitas obras paradas”, afirmou à Rádio CBN Vitória.

Royalties de petróleo

O assunto foi discutido nesta segunda-feira (11) em reunião entre 54 prefeitos e membros da bancada federal capixaba. Oito deputados e a senadora Rose de Freitas (PMDB) também trataram das pautas positivas e negativas que tramitam no Congresso Nacional e afetam os municípios.

Uma delas foi para manter a liminar concedida pela ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu a nova regra de distribuição dos royalties do petróleo sobre contratos em vigor. Dalton Perim afirma que há uma pressão muito grande dos estados não-produtores de petróleo para derrubá-la. Se isso ocorrer, haverá impacto imediato no Espírito Santo.

“O que a bancada podia atuar é na sensibilização dos líderes dos partidos, mas em especial no Supremo Tribunal Federal para acolher o pedido de inconstitucionalidade da lei quando ela trata os contratos já celebrados, essa é a nossa expectativa”, declarou.