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Uma semana após reparos, Darly Santos registra novos buracos na pista

Para quem segue no sentido Rodovia do Sol, os buracos na rodovia estão próximos ao terminal de Itaparica, e já exigem que condutores tenham que desviar para seguir trajeto

Publicado em 13 de Dezembro de 2018 às 21:07

Publicado em 

13 dez 2018 às 21:07
Buracos na rodovia Darly Santos, em Vila Velha Crédito: José Carlos Schaeffer
Uma semana após a operação Tapa-buracos realizada na rodovia Darly Santos, em Vila Velha, os obstáculos voltaram a aparecer e incomodar quem passa pelo trecho. Para quem segue no sentido Rodovia do Sol, os buracos estão próximos ao terminal de Itaparica, e já exigem que condutores tenham que desviar para seguir trajeto.
> Motociclista sofre acidente por causa de buracos na Darly Santos
Pouco antes, na altura do bairro Araçás, outros obstáculos começam a se formar mesmo com os reparos realizados há poucos dias pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER). A reportagem também constatou a vegetação alta às margens da rodovia, dificultando a visão de quem passa pelo local. A reportagem da CBN Vitória tem relatado problemas na rodovia em Vila Velha desde setembro.
Buracos na rodovia Darly Santos, em Vila Velha Crédito: José Carlos Schaeffer
O autônomo Adair dos Santos reclama da frequência que os buracos surgem na rodovia. “É um serviço mal-feito. No dia seguinte os buracos estavam voltando a aparecer. Na última chuva, podia se contar os carros que tiveram o pneu estourado por conta dos buracos. Isso é prejuízo. Nós pagamos o imposto para o asfalto estar 100%”, disse.
Já o jardineiro Wilis de Souza não precisou de muito tempo para observar a continuidade do problema no local. Ele contou que mora há pouco tempo nas proximidades da rodovia, mas já percebeu que quando chove, os buracos surgem.
“Tem pouco tempo que estou morando aqui, mas sempre que chove os buracos aparecem. É perigoso pra desviar, principalmente de moto. Na maioria das vezes você tem que passar no buraco, por ter carros do lado e não ter como desviar”, afirmou.
Buracos na rodovia Darly Santos, em Vila Velha Crédito: José Carlos Schaeffer
DER
Questionado sobre a volta dos buracos pouco tempo após os reparos, o Departamento de Estradas de Rodagem, o DER-ES, se pronunciou por nota. Informou que a operação realizada na última semana foi concentrada nos pontos mais críticos para garantir a trafegabilidade, e que as equipes voltarão aos trechos para complementar o serviço. No entanto, não informou quando esses reparos serão realizados. Quanto ao serviço de roçada e capina, o Departamento informou que o serviço deve ser realizado até o fim do mês.

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