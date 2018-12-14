Uma semana após reparos, Darly Santos registra novos buracos na pista

Buracos na rodovia Darly Santos, em Vila Velha Crédito: José Carlos Schaeffer

Uma semana após a operação Tapa-buracos realizada na rodovia Darly Santos, em Vila Velha, os obstáculos voltaram a aparecer e incomodar quem passa pelo trecho. Para quem segue no sentido Rodovia do Sol, os buracos estão próximos ao terminal de Itaparica, e já exigem que condutores tenham que desviar para seguir trajeto.

Pouco antes, na altura do bairro Araçás, outros obstáculos começam a se formar mesmo com os reparos realizados há poucos dias pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER). A reportagem também constatou a vegetação alta às margens da rodovia, dificultando a visão de quem passa pelo local. A reportagem da CBN Vitória tem relatado problemas na rodovia em Vila Velha desde setembro

Buracos na rodovia Darly Santos, em Vila Velha Crédito: José Carlos Schaeffer

O autônomo Adair dos Santos reclama da frequência que os buracos surgem na rodovia. “É um serviço mal-feito. No dia seguinte os buracos estavam voltando a aparecer. Na última chuva, podia se contar os carros que tiveram o pneu estourado por conta dos buracos. Isso é prejuízo. Nós pagamos o imposto para o asfalto estar 100%”, disse.

Já o jardineiro Wilis de Souza não precisou de muito tempo para observar a continuidade do problema no local. Ele contou que mora há pouco tempo nas proximidades da rodovia, mas já percebeu que quando chove, os buracos surgem.

“Tem pouco tempo que estou morando aqui, mas sempre que chove os buracos aparecem. É perigoso pra desviar, principalmente de moto. Na maioria das vezes você tem que passar no buraco, por ter carros do lado e não ter como desviar”, afirmou.

Buracos na rodovia Darly Santos, em Vila Velha Crédito: José Carlos Schaeffer

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