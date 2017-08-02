Uma pessoa foi presa por dia no Bairro da Penha somente este ano

Um dia após a megaoperação das Polícias Civil e Militar que prendeu 12 pessoas envolvidas com o tráfico de drogas no Bairro da Penha, Vitória, o clima era de tranquilidade na comunidade. Entretanto, quem mora na região está diariamente exposto à violência. De acordo com informações do tenente-coronel Augusto, da Polícia Militar, pelo menos uma pessoa por dia foi presa na região do Bairro da Penha somente este ano. Entre janeiro e julho foram 167 prisões, 12 armas de fogo apreendidas e 142 ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas.

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De acordo com o tenente-coronel Augusto, a PM está presente todos os dias no Bairro da Penha e uma das formas dos criminosos avisar aos traficantes sobre a presença da polícia é soltando fogos de artifício. Essa ação, comum em áreas de intensa movimentação do tráfico de entorpecentes, chamou atenção dos moradores de Vitória na última terça-feira (1º), durante a megaoperação.

“Quando se verifica a presença policial no terreno eles utilizam esse artifício. O objetivo é alertar quem está na atividade criminosa que a polícia está presente no local”, contou.

Além do Bairro da Penha, desde a madrugada da última terça o foguetório foi observado nos Morros da Garrafa e Cruzamento e se estendeu até o final da megaoperação. Segundo o tenente-coronel, esse mecanismo também serve para avisar traficantes de outros bairros sobre operações policiais.

“Os meios de comunicação utilizados hoje por quem está na atividade criminosa são rádios comunicadores e celulares, mas quando eles sabem que estão sendo monitorados, eles utilizam outro meio de comunicação. O foguete ou o rojão é uma forma deles se comunicarem. Eles avisam que a polícia está presente e pode ir para outro destino”, disse.