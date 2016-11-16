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Uma a cada três obras no Espírito Santo estão com irregularidades

De acordo com o conselho, houve um aumento no mesmo período do ano passado

Publicado em 16 de Novembro de 2016 às 11:05

Publicado em 

16 nov 2016 às 11:05
Uma a cada três obras e serviços de engenharia no Espírito Santo estão irregulares, de acordo com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-ES). Os dados foram registrados entre janeiro e setembro deste ano, quando 32,9% dos contratos estavam com problemas, número maior que o do mesmo período do ano passado, de 31%. Mais de 20,7 mil documentos foram analisados. 
Segundo o gerente de fiscalização do Crea-ES, José Adilson de Oliveira, em 55,8% dos casos a irregularidade está na falta da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). O documento passa a responsabilidade do empreendimento para o engenheiro. “Esse profissional tem que trazer retorno em termos de segurança da obra, de economia, de conforto e de beleza", disse.
Uma a cada três obras no Espírito Santo estão com irregularidades
Do total de obras, a estimativa é de que 20% sejam de obras públicas. Segundo o CREA-ES, o número é menor porque existe um cadastro feito pelo Tribunal de Contas do Estado (TCES) que pede as ARTs, no sistema chamado Geo-Obras.
Erros profissionais
Nos últimos cinco anos houve uma diminuição nas irregularidades cometidas por leigos e pessoas não especializadas em construção civil, como pedreiros sem orientação de um engenheiro: passando de 43% para 28,2%. No entanto, as irregularidades cometidas por profissionais da área passaram de 40,5% para 55,8%.
Segundo José Adilson, falta preocupação das empresas, dos profissionais e de quem contrata serviços na área de engenharia. O gerente de fiscalização ressalta que, além das ARTs, também é necessário saber se os profissionais e empresas estão regularizados junto ao Crea-ES por meio de uma certidão emitida no site da instituição. Ele orienta que os documentos devem ser cobrados mesmo em obras menores.

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