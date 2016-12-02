Um quarto das contratações temporárias de Natal vai vigorar até a Páscoa

Com a chegada do fim do ano, há o período de contratação de funcionários temporários nas lojas e estabelecimentos comerciais. Após esse período fica a frustração para muitos que não continuam trabalhando. No Estado, no entanto, um quarto dos funcionários contratados para o final do ano vão continuar ao menos até a Páscoa, pelo menos é o que garante a Federação de Bens, Comércio e Serviços do Espírito Santo (Fecomércio-ES).

Para o diretor da federação, José Carlos Bergamin, o verão do próximo ano deve apresentar melhoras. Com a Páscoa em sequência, 25% dos funcionários devem ser mantidos. “Tendo uma possibilidade do verão ser bem consolidado a gente vai manter parte dessas vagas. Passando o Carnaval começamos a pensar na Páscoa. Precisamos de um clima de futuro melhor para ter segurança de manter os empregos”, destacou.

Your browser does not support the audio element. Um quarto das contratações temporárias de Natal vão vigorar até a Páscoa

Os setores de comércio e serviços ainda estão com oferta de 1,5 mil vagas temporárias a serem preenchidas para as festividades do final do ano. As contratações devem ser feitas até o fim da próxima semana. As principais são para vendedor e balconista. No total são seis mil contratações neste ano, metade de 2015.

Diego Nery, de 24 anos, conseguiu uma vaga em uma loja de roupas recentemente. Ele espera continuar mesmo após o período de pico no fim do ano. “Eu vi uma oportunidade de crescimento, é o ramo que eu gosto. Resolvi colocar currículo aqui e graças a Deus deu certo”, disse.

A balconista Gabriela Mesquita, de 23 anos, estava desempregada fazia dez meses. Ela estava fora do país e há dois meses procurava uma colocação no mercado na área de vestuário e conseguiu recentemente. “Eu estava desempregada e buscava um trabalho, mas não só temporário. Meu objetivo é ficar aqui e continuar”, ressaltou.

Mercado ruim