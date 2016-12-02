Um quarto das contratações temporárias de Natal vai vigorar até a Páscoa

Com a chegada do fim do ano, há o período de contratação de funcionários temporários nas lojas e estabelecimentos comerciais. Após esse período fica a frustração para muitos que não continuam trabalhando. No Estado, no entanto, um quarto dos funcionários contratados para o final do ano vão continuar ao menos até a Páscoa, pelo menos é o que garante a Federação de Bens, Comércio e Serviços do Espírito Santo (Fecomércio-ES).
Para o diretor da federação, José Carlos Bergamin, o verão do próximo ano deve apresentar melhoras. Com a Páscoa em sequência, 25% dos funcionários devem ser mantidos. “Tendo uma possibilidade do verão ser bem consolidado a gente vai manter parte dessas vagas. Passando o Carnaval começamos a pensar na Páscoa. Precisamos de um clima de futuro melhor para ter segurança de manter os empregos”, destacou.
Um quarto das contratações temporárias de Natal vão vigorar até a Páscoa
Os setores de comércio e serviços ainda estão com oferta de 1,5 mil vagas temporárias a serem preenchidas para as festividades do final do ano. As contratações devem ser feitas até o fim da próxima semana. As principais são para vendedor e balconista. No total são seis mil contratações neste ano, metade de 2015.
Diego Nery, de 24 anos, conseguiu uma vaga em uma loja de roupas recentemente. Ele espera continuar mesmo após o período de pico no fim do ano. “Eu vi uma oportunidade de crescimento, é o ramo que eu gosto. Resolvi colocar currículo aqui e graças a Deus deu certo”, disse.
A balconista Gabriela Mesquita, de 23 anos, estava desempregada fazia dez meses. Ela estava fora do país e há dois meses procurava uma colocação no mercado na área de vestuário e conseguiu recentemente. “Eu estava desempregada e buscava um trabalho, mas não só temporário. Meu objetivo é ficar aqui e continuar”, ressaltou.
Mercado ruim
A Fecomério-ES destaca que a economia do setor de comércio, serviços e bens ainda está ruim no Espírito Santo. De janeiro a outubro deste ano o setor teve queda de cerca de 4% nas vendas, em relação ao mesmo período do ano passado.