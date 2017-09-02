Um programa especial com platéia e apresentação de Fernanda Queiroz

Na próxima quarta-feira, dia 06/09, a CBN Vitória fará um programa especial, direto do Palácio da Cultura Sônia Cabral, na Cidade Alta, em Vitória.

Será em homenagem ao aniversário da Capital, que completará no próximo dia 08, 466 anos. O tema principal do programa será, é claro, Vitória: sua história, seus personagens, seu desenvolvimento e seus desafios.

Os comentaristas do dia, Gilberto Sudré e Marco Bravo vão direcionar seus assuntos para o tema da cidade. Também estará lá o comentarista e historiador Fernando Achiamé. Entre os entrevistados, está confirmado o prefeito de Vitória, Luciano Rezende.

O programa terá plateia de ouvintes e convidados, transmissão ao vivo de 9h30 às 12hs pelos dials 92,5 FM e 1250 AM e pelo Facebook: www.facebook.com/cbnvitoria.