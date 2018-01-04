Um mês depois, Ponte da Madalena ainda não começou a ser reconstruída

Ponte da Madalena caiu no dia 3 de dezembro Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Um mês depois de ter desabado, a Ponte da Madalena, na Barra do Jucu, em Vila Velha, ainda não começou a ser reconstruída. Segundo moradores da região, a estrutura era muito utilizada por banhistas para ir à praia e também por ciclistas, segundo moradores da região.

José Carlos dos Santos Crédito: Rafael Monteiro de Barros

A ponte caiu no dia 3 de dezembro, após um grande volume de chuvas ter elevado o volume do Rio Jucu e por conta do acúmulo de vegetação aquática nos pilares da construção. A estrutura acabou desabando com a força das águas. Na ocasião, o secretário estadual de Agricultura, Octaciano Neto, declarou que a pedido do governador Paulo Hartung (PMDB), o Estado assumiria a responsabilidade da obra.

O pescador José Carlos dos Santos, de 73 anos, conta que estava próximo à ponte no momento em que ela caiu. A reação foi sair rapidamente do local. Hoje, ele diz que a Ponte da Madalena tem feito falta. “Para quem mora e para quem gosta de ver a orla. Várias pessoas chegam aqui e ficam surpresas com a queda da ponte. Está atrapalhando quem quer tomar um banho na beira do rio.”

Maria Luísa Valadares Crédito: Rafael Monteiro de Barros

A aposentada Maria Luísa Valadares, de 70 anos, sempre morou na Barra do Jucu. Para ela, a queda da ponte traz prejuízos para quem vive no bairro e também é a perda de um símbolo da região. “Eles têm que recuperar essa ponte, que é histórica, tradicional, centenária. Os pescadores passavam por lá para colocar a tarrafa, as pessoas iam tomar banho na praia e também havia gente que vinha de fora para visitar.”

Quando o secretário Octaciano Neto anunciou a recuperação da ponte, a Prefeitura de Vila Velha divulgou imagens de um projeto que seria enviado ao Governo do Estado. O projeto é inspirado no voo de uma gaivota e chamou atenção quando foi divulgado.

Para o presidente da Associação de Moradores da Barra do Jucu, Denivaldo Falcão Ferreira, essa ideia não se encaixa nas características da região. Segundo ele, o projeto não foi discutido com os moradores. “Que seja feita uma outra ponte, mas com características do bairro. Eu acho importante que o Governo do Estado e o município ouvissem os moradores da Barra do Jucu, e não chegassem impondo o que eles querem.”

Por meio de nota, a Prefeitura de Vila Velha informou que o projeto de restauração da Ponte da Madalena está sob a coordenação do Governo do Estado e que o município, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Projetos e Obras, prestará todo o apoio necessário para a restauração do acesso.