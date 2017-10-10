Um mês após tragédia, procura por psiquiatra dobra em Domingos Martins

Crédito: Fernando Madeira

Uma cidade ainda despedaçada. Um mês depois da tragédia na BR 101, Domingos Martins segue abalada após o acidente que matou 11 pessoas em Mimoso do Sul. A maioria das vítimas era de um tradicional grupo de dança alemã do município da região Serrana.

A procura por psicólogos e psiquiatras que atendem no posto de saúde de Domingos Martins dobrou nos últimos 30 dias. A Secretaria de Saúde intensificou o atendimento na cidade.

Amigos e familiares retomaram a rotina, voltaram ao trabalho, à escola, mas estão com a saúde mental debilitada. A emissão de receitas de remédios controlados cresceu 50% na saúde pública da cidade, que tem um pouco mais de 30 mil habitantes.

O secretário de saúde de Domingos Martins, Adimar de Souza, fala sobre o luto da cidade e diz que a demora na identificação e liberação dos corpos acentuou o sofrimento de parentes, vizinhos e amigos de vítimas da tragedia.

"O município praticamente todo entrou em um processo de luto, principalmente pela espera da liberação dos corpos, que demoraram para chegar. Foi um período difícil. Muitas pessoas estavam com a saúde abalada, pioraram, voltaram a fazer tratamento, usar a medicação. Inclusive, os remédios usados terão que ser comprados em maior número porque houve um aumento muito grande na procura por essa medicação", comenta o secretário.

Oito corpos da tragédia só foram liberados 11 dias após o acidente porque ficaram carbonizados, o que tornou mais difícil a identificação. Entre tantas histórias que emocionaram o Espírito Santo, está a do ajudante de pedreiro Erinaldo Sebastião Pereira, de 40 anos, pai do menino Luis Fabiano Littig, que morreu no acidente.

Luis Fabiano e a mãe Fabiana de Carvalho, ex-mulher de Erinaldo, estavam no micro-ônibus que pegou fogo após a colisão que envolveu também dois caminhões e um carro de passeio. Erinaldo se emociona ao contar que não aguentou morar na mesma casa, onde convivia com o filho, e precisou se mudar.

"Está tenso, muito difícil. Conturbado demais.É horrível. Não posso nem entrar lá mais. Tirei minhas coisas de lá. É complicado", disse.

O padrasto de Luis Fabiano e marido de Fabiana, o analista de sistemas Anderson Merscher, também é uma das vítimas da tragédia. Ele segue internado sem previsão de alta. O estado do analista é estável, mas delicado por causa das queimaduras. Anderson, que também é um dos integrantes do grupo de dança, precisou passar por cirurgias de enxerto de pele.

A professora de artesanato Iracy Rasseli, madrinha de Fabiana, diz que a família está esperançosa com a recuperação de Anderson, mas comenta que o clima é de muita tristeza e que o dia 10 de setembro nunca será esquecido na cidade.

Crédito: Caíque Verli

"Está difícil de curar. Hoje o Facebook estava cheio de lembranças, todo mundo lamentando muito. Foi uma cassetada que o município levou né", disse.

O abalo emocional foi tão grande que o grupo de dança, chamado Bergfreunde de Campinho, que estava no micro-ônibus que pegou fogo após o acidente, não pretende ensaiar mais em 2017 e deve voltar com os ensaios no ano que vem, segundo a Prefeitura de Domingos Martins. Os integrantes afirmam que o grupo vai continuar com as atividades, mas ainda não foi definida uma data de retorno.

Além do micro-ônibus, o acidente envolveu duas carretas e um carro de passeio. O inquérito do caso será concluído pela Polícia Civil na próxima semana, mas um relatório da Polícia Rodoviária Federal apontou que um dos caminhões, carregado de placas de granito, foi o causador do acidente.