Um mês após fim do incêndio na turfa, mau cheiro de área encharcada toma a região

Alagar a área de turfa resolveu o problema do incêndio da região, após dois meses de queimada. A fumaça que tanto incomodou, foi embora. Mas a solução gerou outros transtornos, segundo moradores da Serra. Assim que o sol se põe e a noite chega, a umidade do ar revela um cheiro forte. Alguns moradores dizem sentir cheiro de lixo em avançado estado de decomposição. Outros falam em cheiro de lama suja e tem quem arrisque se tratar de cheiro de gás. Em dias de ventos fortes, ele se alastra pelos bairros na região da turfa. Outro problema é o aumento de mosquitos e também de moscas.É o que relata a dona de casa, Maria Duarte Lucas, 59 anos. "Ficou um cheiro de maresia, devido à água misturada. Eles têm que vir aqui e decantar essa água. A água está parada e está trazendo muito mosquito para as casas", afirmou à Rádio CBN Vitória.A solução encontrada para o cheiro forte e os indesejados visitantes é fechar portas, janelas e se enclausurar, como conta a estudante Ianca Moreira, 16 anos. "É um cheiro insuportável. É um cheiro de esgoto muito forte, é muito mosquito. Quando dá umas cinco horas da tarde, temos de fechar as portas porque ninguém aguenta. Aparecem muitas moscas também", disse.

Your browser does not support the audio element. Um mês após incêndio na turfa, moradores agora sofrem com o mau cheiro da área encharcada

Sem solução

Esses problemas, segundo os moradores, começaram pelo menos 15 dias após o fim do incêndio. O biólogo, mestre em Gestão Ambiental e comentarista da Rádio CBN Vitória, Marco Bravo, explica porque a solução do incêndio pode ter se tornado um novo problema para a comunidade de José de Anchieta e bairros vizinhos.

"A turfa é uma região de matéria orgânica em decomposição, quando está seco, pega fogo. É um fogo subterrâneo, difícil de ser controlado, como aconteceu nos últimos meses. Quando chove o local inunda e a água facilita a decomposição dessa matéria orgânica exalando odores desagradáveis. Principalmente o metano, que é o mesmo gás da decomposição do lixo. Eu acredito ainda que o esgoto dos bairros adjacentes está contribuindo para o aumento desse odor desagradável que os moradores estão sentindo", explicou.

Bravo afirma que não há solução para esse problema. "Temos de esperar o tempo secar. A tendência agora é diminuir o período de chuva, o índice pluviométrico, e posteriormente ele vai secando", afirmou.

Área encharcada

Duas alternativas foram utilizadas para alagar a região: a água fornecida pela Cesan, proveniente de tratamento e que não exalava odor; e obstruções do Canal dos Escravos, realizadas pela Defesa Civil da Serra, que sempre possuiu um cheiro forte, de acordo com o diretor da instituição, Capitão Olimar Rosa da Silva.

"Já tinha esse mau cheiro. Esse Canal dos Escravos tem uma parte que recebe esgoto in natura das casas das regiões vizinhas. É um odor característico dele. Ainda há um excesso de água no local. A água da Cesan misturou com a água do Canal. Ali também sempre teve mosquito, independente da turfa. É uma região de alagadiço", afirmou à CBN.

O capitão garantiu que a primeira ação da Defesa Civil Municipal foi desobstruir o Canal dos Escravos, assim que o incêndio acabou. Ou seja, não há mais água represada. Quanto a solução dada pelos moradores, de drenar a região, ele afirma ser impossível, já que a área de turfa é naturalmente alagada, uma espécie de brejo. "A gente sai de um problema e entra em outro. Não é por aí. Tem que ter paciência. A gente não pode fazer isso, já é uma área de alagadiço. O fogo aconteceu justamente porque pegamos uma seca terrível. Temos que ver qual é o mal menor", esclareceu Olimar.