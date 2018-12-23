Um mar de inclusão: projeto leva cadeirantes ao mar em Vitória e VV

Crédito: José Carlos Shaeffer

Cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida terão mais opções para um banho de mar durante este verão em Vitória e Vila Velha. Os projetos Praia Acessível, da Capital, e o Praia Legal, do município canela-verde, ampliaram os horários de atendimento. As atividades visam a inclusão e O acesso de pessoas com mobilidade reduzida às praias.

Em Vitória, o serviço é oferecido todos os domingos, das 8h às 13h. A partir de janeiro, o atendimento será estendido, de quinta-feira à domingo, no mesmo horário. O local de atendimento está temporariamente funcionando na praia da Curva da Jurema. A mudança acontece porque o local original, na Praia de Camburi, passa por intervenções nos quiosques próximos ao posto de atendimento. A atividade conta com dois guarda-vidas e duas cadeiras anfíbias - a estrutura utilizada para levar os usuários até o mar.

Your browser does not support the audio element. Um mar de inclusão, projeto leva cadeirantes ao mar em Vitória e Vila Velha

O professor de educação física da Prefeitura de Vitória, Pedro Henrique Moschem, acompanha as atividades junto com os guarda-vidas e diz que a demanda aumenta durante o verão. “No decorrer do ano, atendemos em média 4 pessoas por dia. Já no verão há um considerável aumento, chegando a até 15 pessoas por dia".

Em Vila Velha, o Praia Legal funcionará praticamente todos os dias neste verão, com exceção das quartas-feiras, quando os equipamentos passam por manutenção. O horário de atendimento é das 8h às 17h, na Praia da Costa, logo depois da Curva da Sereia e próximo ao Clube Libanês. São três cadeiras anfíbias, além de quatro guarda-vidas e assistentes sociais que prestam atendimento. Cerca de 40 a 70 banhistas utilizam o serviço por dia durante a alta temporada.

A secretária de Assistência Social de Vila Velha, Ana Cláudia Simões, esclarece que o serviço é aberto para qualquer pessoa com mobilidade reduzida, sem a necessidade de cadastro prévio. Ela diz que ainda é dada assistência para que a pessoa, caso necessite, seja atendida pelos serviços sociais da prefeitura, no Centro de Convivência da Pessoa Com Deficiência (CCPCD), que fica no bairro Glória.

“Não há nenhum tipo de requisito para frequentar o projeto. A pessoa pode ir e fazer todo o cadastro e receber a orientação na hora. É um cadastro simples, em que se pega o nome da pessoa e encaminha para um cadastro mais abrangente, para avaliar qual a fragilidade, se aquela pessoa estiver precisando de algum tipo de ajuda, pra durante a semana receber o atendimento na Glória, porque quando ela chega aí, ela quer curtir praia igual a nós”, disse.

Usuários do projeto falam dos benefícios que o banho de mar traz no dia a dia. O aposentado Jonadir de Souza destaca que hoje aproveita a praia como qualquer pessoa. “Eu não podia cair na água, hoje posso tomar um banho. Sou igual a qualquer um dentro da praia.”, destaca o aposentado Jonadir de Souza, de 52 anos.

No entanto, alguns cadeirantes beneficiados pelo serviço reclamam da pouca oferta de guarda-vidas que atuam no deslocamento dos usuários da areia até o mar e o acompanhamento na água. O aposentado Luiz Carlos de Oliveira, de 49 anos, que utiliza o projeto nos fins de semana, afirma que a procura é alta e os guarda-vidas tem dificuldade para atender a demanda.

“Os guarda-vidas estão sobrecarregados. Esses caras são guerreiros. As vezes tem 10 disponíveis, mas tem 30, 40 cadeirantes aqui dentro”, disse.

A secretária de Assistência Social, Ana Cláudia Simões, afirma que oito guarda-vidas (quatro por dia, pela escala) são disponibilizados para atendimento no Praia Legal, e que outros dois estão sendo recrutados para completar o quadro. Quanto à alta demanda, ela diz que é feito um monitoramento no histórico para disponibilização das cadeiras anfíbias e outros equipamentos.

“Só se houver demanda, porque a gente monitora de acordo com o histórico e nunca teve mais de três cadeiras, porque não dá pra levar um monte ao mesmo tempo. São de dois a três guarda-vidas fazendo o monitoramento por pessoa, então não adianta ter 10 cadeiras se só vão poder ir duas ou três. Então vamos sempre colocar três cadeiras que é o que pode estar simultaneamente na água”, completou.