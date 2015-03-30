Os contribuintes capixabas estão adiantados e, a um mês do prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda, um em cada cinco já cumpriu a obrigação com o Fisco. Das 510 mil declarações esperadas pela Receita Federal no Estado, 112 mil, o equivalente a 21,9% foram enviadas. O desempenho nas entregas do documento é melhor do que no mesmo período de anos anteriores.

O delegado-adjunto da Receita Federal no Estado, Ivon Pontes, acredita que os mecanismos disponíveis para efetuar a declaração do imposto de renda é o responsável pelo adiantamento das entregas: "Nós cremos que todos esses recursos que a Receita disponibiliza, mobilidade em relação a smartphones e tablets, tem realmente facilitado".

Your browser does not support the audio element. Um em cada cinco capixabas já entregou declaração do IR

Entre as facilidades deste ano está a importação dos dados do ano anterior para o programa de declaração do Imposto de Renda 2015. Além disso, ajudam também a declaração online no site da Receita Federal, sem necessidade de baixar o PGD e nem o Receita Net; a declaração pré-preenchida com dados da última declaração realizada, o comprovante das fontes pagadoras, a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) e a Declaração de Serviços Médicos e de Saúde (Dmed). Outra facilidade é a possibilidade de salvar os dados da declaração online, podendo retomá-la em computadores, smartphones ou tablets. Para não ser pego na malha-fina, Ivon Pontes alerta que o contribuinte pode acessar o site da Receita Federal (http://www.receita.fazenda.gov.br/) e acessar o extrato da declaração, onde estão apontados erros no preenchimento dos dados.

"Já no dia seguinte da entrega, o contribuinte tem o processamento da declaração. Consultando o extrato no site da Receita, ele já consegue saber se há algum erro, alguma inexatidão, alguma divergência nessa declaração. Então, ele pode corrigir esses erros. Essa opção de retificar a declaração é disponibilizada pela Receita já algum tempo para evitar que muitas declarações caiam na malha-fina", afirmou.O crescimento de 2% no número de declarações, em relação a 2014, quando foram entregues 500 mil declarações, é visto como positivo pela Receita, segundo Ivon, pois reflete um aumento na renda do trabalhador e que novas pessoas estão inseridas no mercado de trabalho.Os índices e o limite da tabela do imposto de renda foram corrigidos em 4,5% em relação ao ano anterior. Com isso, estão obrigadas a apresentar a declaração as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 26.816,55 em 2014. No país são aguardadas 27,5 milhões de declarações. Até esta manhã, cerca de 6 milhões de contribuintes já tinham acertado as contas com o Leão.