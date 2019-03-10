Um ano e três meses após o desabamento da Ponte da Madalena, na Barra do Jucu, Vila Velha, moradores seguem sem saber quando a reconstrução terá início. Logo após o desabamento, em dezembro de 2017, o Governo do Estado se comprometeu a construir uma nova ponte. Porém, agora, o governo atual diz que não há nenhum projeto em andamento para início das obras.
A estrutura fazia a travessia de pedestres e ciclistas sobre o Rio Jucu, na principal ligação do bairro com a Reserva Ecológica de Jacarenema. Ela caiu após uma após uma forte chuva. Na época, a Prefeitura de Vila Velha chegou a apresentar imagens do projeto da nova ponte, que não agradaram os moradores da região.
Um ano depois, Ponte da Madalena segue sem previsão de reconstrução
Quem sempre frequenta a Barra do Jucu conta que a ponte está fazendo muita falta. O eletricista Claudio Reis diz que o carnaval não foi o mesmo sem a passagem para Jacarenema. “Os carnavais de anos anteriores foram diferentes com a ponte. Esse ano foi muito diferente, faz muita falta”, disse.
O operador de máquinas Joaquim de Lima, que mora na região, diz que o turismo diminuiu após a queda da ponte. “Para os moradores daqui está sendo muito prejudicial. Aqui é um circuito turístico de Vila Velha. A Barra do Jucu perde muito com essa ponte no estado que se encontra hoje”.
O presidente da Associação de Moradores da Barra do Jucu, Denivaldo Falcão Ferreira, disse que os moradores querem que seja feito no local uma estrutura simples, apenas para a passagem de pedestre e ciclista, mas mesmo assim, ele não teve nenhum retorno da Secretaria de Agricultura sobre as obras, apesar das promessas. “O que queremos ali é que seja feita uma ponte bem simples que passe pedestres e ciclistas, nada de carro. E que tenha segurança”. afirmou.
Antes da ponte cair, Denivaldo contou que cerca de 400 ciclistas passavam pela local nos finais de semana, fora os pedestres. Agora, o comércio local sofre com a falta de clientes. “Passam no domingo, em média, de 400 a 500 ciclistas. Ali tem uma peixaria muito boa, um restaurante muito bom. A peixaria já teve uma queda de 40% no lucro porque não passa mais ninguém ali”, afirmou.
Por nota, o governo do Estado informou que a gestão anterior não deixou nenhum projeto em andamento para a ponte da Madalena na Secretaria de Agricultura. Disse também que a Seag não possui prerrogativas para a realização dessa obra, uma vez que o trabalho de construção de pontes pela Seag é realizado em áreas rurais.
Por sua vez, O DER, órgão responsável por esse tipo de obra, também informou que não existe no departamento qualquer projeto em andamento para a execução da obra. A nota diz ainda que o assunto será avaliado e, havendo viabilidade, o órgão vai elaborar projeto para a recuperação da ponte.