Ponte da Madalena, Barra do Jucu Crédito: Patrícia Scalzer

Um ano e três meses após o desabamento da Ponte da Madalena, na Barra do Jucu, Vila Velha, moradores seguem sem saber quando a reconstrução terá início. Logo após o desabamento, em dezembro de 2017, o Governo do Estado se comprometeu a construir uma nova ponte. Porém, agora, o governo atual diz que não há nenhum projeto em andamento para início das obras.

A estrutura fazia a travessia de pedestres e ciclistas sobre o Rio Jucu, na principal ligação do bairro com a Reserva Ecológica de Jacarenema. Ela caiu após uma após uma forte chuva. Na época, a Prefeitura de Vila Velha chegou a apresentar imagens do projeto da nova ponte, que não agradaram os moradores da região.

Your browser does not support the audio element. Um ano depois, Ponte da Madalena segue sem previsão de reconstrução

Quem sempre frequenta a Barra do Jucu conta que a ponte está fazendo muita falta. O eletricista Claudio Reis diz que o carnaval não foi o mesmo sem a passagem para Jacarenema. “Os carnavais de anos anteriores foram diferentes com a ponte. Esse ano foi muito diferente, faz muita falta”, disse.

O operador de máquinas Joaquim de Lima, que mora na região, diz que o turismo diminuiu após a queda da ponte. “Para os moradores daqui está sendo muito prejudicial. Aqui é um circuito turístico de Vila Velha. A Barra do Jucu perde muito com essa ponte no estado que se encontra hoje”.

Denivaldo Falcão Crédito: Patrícia Scalzer

O presidente da Associação de Moradores da Barra do Jucu, Denivaldo Falcão Ferreira, disse que os moradores querem que seja feito no local uma estrutura simples, apenas para a passagem de pedestre e ciclista, mas mesmo assim, ele não teve nenhum retorno da Secretaria de Agricultura sobre as obras, apesar das promessas. “O que queremos ali é que seja feita uma ponte bem simples que passe pedestres e ciclistas, nada de carro. E que tenha segurança”. afirmou.

Antes da ponte cair, Denivaldo contou que cerca de 400 ciclistas passavam pela local nos finais de semana, fora os pedestres. Agora, o comércio local sofre com a falta de clientes. “Passam no domingo, em média, de 400 a 500 ciclistas. Ali tem uma peixaria muito boa, um restaurante muito bom. A peixaria já teve uma queda de 40% no lucro porque não passa mais ninguém ali”, afirmou.

Por nota, o governo do Estado informou que a gestão anterior não deixou nenhum projeto em andamento para a ponte da Madalena na Secretaria de Agricultura. Disse também que a Seag não possui prerrogativas para a realização dessa obra, uma vez que o trabalho de construção de pontes pela Seag é realizado em áreas rurais.