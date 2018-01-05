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Sem conexão

Um ano depois, ônibus de Vitória deixam de ter wi-fi gratuito

Por falta de patrocínio, a empresa de tecnologia responsável pelo serviço deixou de operar nos ônibus da capital

Publicado em 05 de Janeiro de 2018 às 11:55

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

05 jan 2018 às 11:55
Wi-Fi começou funcionando em 20 ônibus do sistema municipal de Vitória Crédito: Kaique Dias | CBN Vitória
Um ano depois da implantação do wi-fi gratuito nos ônibus municipais de Vitória, os passageiros estão sem internet. Por falta de patrocínio, a empresa de tecnologia responsável pelo serviço deixou de operar nos ônibus da capital.
A internet era totalmente custeada pela Mantis Tecnologia. Ela dependia de patrocínio de outras empresas, que tinham seus produtos divulgados no momento em que o usuário fazia o cadastro na rede, por meio de banners e vídeos promocionais.
A empresa e a Prefeitura chegaram a afirmar que tinham interesse em expandir a conexão gratuita para toda a frota municipal, mas o número de coletivos com wi-fi só caiu com o tempo. Cerca de 20 ônibus do sistema municipal de Vitória foram equipados com wi-fi, mas a conexão foi reduzida para 14 coletivos seis meses depois.
Quem usava a internet nos ônibus está sentindo falta. A universitária Patrícia Meirelles conta que usava a conexão até para estudar.
"Acho ruim porque usava bastante e era um serviço para a gente. Quando você está ali dentro do ônibus, às vezes vocês não tem internet móvel, aquilo ajuda bastante. Já estudei, já acessei conteúdo da faculdade pelo wi-fi que tinha gratuito", lamenta a estudante.
Procurada, a Prefeitura de Vitória, por meio da secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran), informou apenas que o órgão autorizou as empresas responsáveis pelos ônibus a buscarem parceiros para oferecer o sinal de internet gratuito nos coletivos municipais. A pasta ressaltou que Vitória já conta com 220 pontos de internet gratuita espalhados por toda a cidade.
Já a empresa Mantis Tecnologia afirmou que concluiu a fase de teste nos ônibus em Vitória em novembro de 2017. A empresa disse que vai direcionar seus esforços para cidades maiores, como São Paulo, onde os grandes anunciantes concentram seus investimentos e se apresentam mais dispostos para investimento em novas mídias.

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