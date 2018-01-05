Um ano depois, ônibus de Vitória deixam de ter wi-fi gratuito

Wi-Fi começou funcionando em 20 ônibus do sistema municipal de Vitória Crédito: Kaique Dias | CBN Vitória

Um ano depois da implantação do wi-fi gratuito nos ônibus municipais de Vitória, os passageiros estão sem internet. Por falta de patrocínio, a empresa de tecnologia responsável pelo serviço deixou de operar nos ônibus da capital.

A internet era totalmente custeada pela Mantis Tecnologia. Ela dependia de patrocínio de outras empresas, que tinham seus produtos divulgados no momento em que o usuário fazia o cadastro na rede, por meio de banners e vídeos promocionais.

Quem usava a internet nos ônibus está sentindo falta. A universitária Patrícia Meirelles conta que usava a conexão até para estudar.

"Acho ruim porque usava bastante e era um serviço para a gente. Quando você está ali dentro do ônibus, às vezes vocês não tem internet móvel, aquilo ajuda bastante. Já estudei, já acessei conteúdo da faculdade pelo wi-fi que tinha gratuito", lamenta a estudante.

Procurada, a Prefeitura de Vitória, por meio da secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran), informou apenas que o órgão autorizou as empresas responsáveis pelos ônibus a buscarem parceiros para oferecer o sinal de internet gratuito nos coletivos municipais. A pasta ressaltou que Vitória já conta com 220 pontos de internet gratuita espalhados por toda a cidade.