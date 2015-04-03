Um ano de canonização: mais de mil imagens de São José de Anchieta foram vendidas em santuário

Há um ano o padre jesuíta José de Anchieta, que viveu e morreu no Espírito Santo, foi declarado santo pelo Vaticano. Desde então, a cidade que tem o nome do padre, no Sul do Estado, tem atraído turistas de vários lugares do Brasil e do mundo. E quem passa pelo Santuário Nacional de Anchieta, faz questão de levar alguma lembrança de São José de Anchieta. Somente nos últimos 12 meses, mais de mil imagens do novo santo foram vendidas.

De acordo com Maria Elena Pompermayer, de 61 anos, proprietária da loja de artigos religiosos do Santuário, a notícia da canonização do padre aqueceu as vendas na loja. Maria Elena contou que qualquer artigo que faça referência ao santo encanta os clientes.

“Camisas, canecas, chaveiros, tudo que tem a foto dele sai muito. Agora também estamos investindo em livros sobre São José de Anchieta e está vendendo bastante”, disse à Rádio CBN Vitória.

O processo de canonização de José de Anchieta teve início logo após a morte dele, em 1597, e foi o mais longo da história da Igreja Católica. Missionário, educador, escritor, poeta e sacerdote, José de Anchieta, que nasceu na Espanha, fundou diversas aldeias e catequizou índios no início da colonização do Brasil.

Milagres

No Espírito Santo, o padre fundou a Vila de Reritiba, que hoje tem o nome de Anchieta. O jesuíta se tornou santo sem ter a comprovação de milagres, embora muitos devotos creditem curas ao padre. Maria Elena, diz que o filho dela, que atualmente está com 33 anos, foi curado de uma meningite quando tinha pouco mais de um ano de vida por intercessão de José de Anchieta.

Para ela, que já era devota, nada mudou com a santificação do padre, entretanto, a vendedora conta que a cidade se transformou neste último ano. Além dos turistas, até os moradores da cidade estão mais devotos.

“O turismo mudou muito depois que ele se tornou santo, mas a fé da gente continua, para mim, ele já era santo há muito tempo. A população de Anchieta, em geral, não dava muita importância e agora todo mundo frequenta as missas. Acho que aumentou a fé do povo”, disse.

Um ano após canonização

Neste primeiro ano após a canonização, o Santuário também passou por mudanças. Recentemente, o padre jesuíta César Augusto dos Santos se tornou o primeiro reitor do Santuário de Anchieta. César Augusto é sacerdote da mesma ordem do Papa Francisco e do padre Anchieta. Foi diretor do programa brasileiro na Rádio Vaticano durante sete anos e vice-postulador no processo de canonização de José de Anchieta, em Roma.

Já no Santuário, ele destaca que nenhum milagre foi atribuído a São José de Anchieta neste último ano, entretanto, a devoção, segundo padre César, só aumenta com o passar do tempo.

“Aumentou muito a devoção de Anchieta e o número de pessoas que estão vindo ao Santuário é muito maior. As pessoas querem levar uma lembrancinha, rezam. Na frente da imagem do santo tem um tubo para colocar os pedidos e ele sempre está cheio. Ninguém relatou um milagre neste último ano, mas muitas graças”, declarou.

Passos de Anchieta

A tradicional caminhada 'Os passos de Anchieta', realizada há 17 anos, também ficou diferente após José de Anchieta se tornar santo. Todo ano, cerca de quatro mil pessoas participam da caminhada, de acordo com o presidente da Associação Brasileira dos Amigos dos Passos de Anchieta (Abapa), Carlos Magno de Queiroz. Em 2014, por conta da canonização, o número de andarilhos aumentou 10%. Este ano a caminhada de 100 quilômetros será entre os dias 04 e 07 de junho. A expectativa de Carlos Magno é que o número de participantes aumente 20%.