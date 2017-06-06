Um ano após reportagem, moradores de rua conseguem trabalho e casa

A dificuldade de arrumar emprego e trabalho está entre os principais empecilhos para moradores de rua saírem dessa situação. A reinserção na sociedade não é nada fácil, tanto pela falta de oportunidades quanto pelo preconceito. No entanto, não impediu que dois moradores de rua conseguissem sair das ruas. A situação deles e de outros foi mostrada em maio 2016, em reportagem da CBN, e hoje está bem diferente.

Um deles é Luiz Alves da Guia, de 50 anos. Mato-grossense, no Espírito Santo há cerca de 12 anos, ele veio para o Estado em busca de emprego e acabou se perdendo nas drogas e indo para nas ruas. A recuperação começou há cerca de dois anos, no Centro de Referência Especializado de Assistência Social para População de Rua (Centro-POP), onde viu que poderia voltar a trabalhar. Agora ele é pedreiro e consegue manter um aluguel na Capital.

“Já tenho dois clientes meus esperando. Trabalho por conta própria, como pedreiro e carpinteiro. Faço tudo. Na situação que eu estou agora, estou “de boa”. Hoje posso sentar e ver minha TV, tomar meu banho no meu banheiro, comer o que eu quero e colocar o que eu quero na geladeira. Estou vivo graças a Deus, mas cheguei mais que no fundo do poço”, disse.

"AGORA FALTA UM EMPREGO"

Um outro morador de rua ouvido pela CBN em 2016 foi Francelino Alves de Souza, de 46 anos. Também assistido por projetos sociais, Francelino chegou à situação de rua após a morte dos pais e a separação da mulher em Governador Valadares, em Minas Gerais. Ele deixou dois filhos, com quem ainda tem contato, e veio para o Espírito Santo, onde acabou viciado em drogas.

Francelino conseguiu tratar o vício em drogas. Além disso, começou o Ensino Médio integrado ao curso técnico em Metalurgia no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e está no quarto período atualmente. Com isso, conseguiu assistência pelo programa de moradia assistida, um aluguel pago pela prefeitura. O próximo passo é conseguir um emprego para se manter. “Agora já tenho um endereço graças a Deus. A maior dificuldade agora está sendo voltar para o mercado de trabalho, porque fiquei quatro anos parado. Vou terminar o curso e pretendo trabalhar na minha área, se conseguir”, acrescentou.