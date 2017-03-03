Ufes vai capacitar voluntários para vacinação na Grande Vitória

Mais de 150 pessoas se ofereceram na manhã desta sexta-feira (3) para atuarem como voluntários na vacinação contra a febre amarela na Grande Vitória. Cerca de 40 vão trabalhar já neste sábado (4) em mutirão que acontece no Campus da Universidade em Goiabeiras e que deve atender aproximadamente 2 mil pessoas. Outros devem atuar ainda em Vitória, Vila Velha e Cariacica.

De acordo com a vice-reitora da Universidade, Ethel Maciel, alunos de enfermagem, medicina e farmácia da Ufes e de outras universidades vão ajudar como voluntários. Uma capacitação básica é oferecida antes. Pessoas de outras áreas também poderão ajudar em outras funções. “A maioria dos profissionais que já se formaram e os que estão aí, só viram a febre amarela em livro, então, nós estamos fazendo um nivelamento sobre a doença, os principais sinais e sintomas, efeitos adversos da vacina, etc.”, explicou.

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A universitária Renata Scarpatti, de 33 anos, está no sétimo período de enfermagem e colabora como voluntária. Ela acredita que para estudantes da área da saúde é importante participar de um momento único como este no Estado. “Como somos alunos é importante a gente participar para ter uma noção do que esse momento pode representar para a sociedade. Nós como enfermeiros temos a visão de que a prevenção é o melhor tratamento”, explica.

Mutirão