Data: 19/01/2014 - ES - VitÛria - Fachada do prÈdio da Ufes - Editoria: Cidades- Foto: Ricardo Medeiros - GZ Crédito: Ricardo Medeiros

Estrangeiros que buscam refúgio no Brasil ou que vieram para o país em busca de uma melhor condição de vida e moram no Espirito Santo têm a oportunidade de aprenderem a língua portuguesa e outros serviços oferecidos de forma gratuita por um projeto realizado pela Universidade Federal do Espirito Santo (UFES).

O trabalho teve início em 2014 quando um grupo de sírios veio como refugiados para o Espírito Santo. Na época, foi solicitado apoio a UFES para a prestação de serviço em cursos de língua portuguesa, auxílio hospitalar e outras ajudas. Para isso, foi criado um projeto de extensão na universidade para iniciar o atendimento ao grupo.

Your browser does not support the audio element. UFES oferece aula de português e serviços gratuitos para estrangeiros

Com o passar do tempo a organização notou uma movimentação grande de estrangeiros no Estado que não tinham amparo por conta da falta de informação. Com isso, as atividades de auxílio se tornaram permanentes e, em 2015, a universidade recebeu a Cátedra Sergio Vieira de Mello pelo Alto Comissariado da ONU (Organização das Nações Unidas), uma espécie de parceria com a entidade para a oferta de serviços básicos para estrangeiros.

A coordenadora do projeto, Brunela de Vicenzi, explica as atribuições da universidade para suporte aos estrangeiros.

“Por meio desse convênio a gente tem obrigação de oferecer serviços de extensão como cursos de língua portuguesa, árabe, a gente oferece apoio para uso do hospital universitário e de outas funções que forem necessárias se a pessoa precisar e também a gente presta assessoria jurídica, em caso de obtenções vistos, solicitações de refúgio e questões mais burocráticas”, explicou.

Desde o início, já passaram cerca de 500 pessoas pelo projeto. Atualmente, a UFES atende de 25 a 30 estrangeiros entre as aulas de português e outros auxílios. Fazem parte do projeto pessoas de várias partes do mundo: Colombianos, Haitianos, Angolanos, Cubanos. Mas, a maioria, são venezuelanos que procuraram no Espírito Santo uma condição de vida melhor do que a do país vizinho.

A professora venezuelana Nelida Monteiro, 62, conheceu o marido brasileiro na Venezuela. Após o fim do contrato de trabalho do esposo, eles vieram para o Brasil, mas ela, por conta do emprego, voltou para o país de origem. Em um período de férias em terras brasileiras, ela resolveu ficar para ajudar no tratamento de problemas de saúde do companheiro e também devido as difíceis condições do país venezuelano. Há cinco meses Nelida participa das aulas de português, e afirma que o curso é importante para uma melhor vivência no país.

Há cinco meses Nelida participa das aulas de português, e afirma que o curso é importante para uma melhor vivência no país. Crédito: José Carlos Schaeffer

“Melhorar a expressão da língua, também a escritura e conhecer a parte da cultura do Brasil. Os sítios históricos, a parte cultural, a expressão da música, é uma combinação”, destacou.

O também venezuelano Carlos Andrés Rodriguez, 80, profissional de recursos humanos e professor de espanhol, tem uma história parecida. Ele trabalhava em uma indústria na Venezuela que foi nacionalizada durante o governo de Hugo Chaves. Com isso, Carlos e mais oito mil profissionais ficaram fora da organização. A partir daí, começou a dar aulas de espanhol em escolas de línguas do país. Entre os classes do Carlos, apareceu um grupo de brasileiros que foram a Venezuela a trabalho. Foi aí que conheceu a esposa Silvia, com quem ficou por cinco anos no país. Após o fim do trabalho da esposa na Venezuela, Carlos veio para o Brasil, em 2009.

Ele, que participa das aulas desde o ano passado, reconhece a importância do curso para os estrangeiros que pretendem prosperar no Brasil e também o acolhimento de unir pessoas de fora do país para aprenderem a língua nativa.

“Muito valor, valioso mesmo. Porque é uma forma de dar ferramentas para nós desenvolvermos vitória no país. É um apoio, e um reconhecimento acolhedor porque estão unindo gente da América do Sul e de outros países que não falam português e que estão morando aqui no Brasil”, explicou.

O venezuelano Carlos Andres Rodriguez, 80, reconhece a importância do curso para os estrangeiros que pretendem prosperar no Brasil e também o acolhimento de unir pessoas de fora do país para aprenderem o idioma. Crédito: José Carlos Schaeffer