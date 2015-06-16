A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) avalia a possibilidade de utilizar unicamente o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como processo seletivo para alguns cursos do vestibular do final deste ano, para ingresso no início de 2016, aderindo ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Apesar da possibilidade de adesão integral da universidade ao Sisu ser considerada apenas para 2017, de acordo com a pró-reitora de graduação da Ufes, Maria Auxiliadora Corassa, já existem alguns cursos que desejam iniciar com o Sisu na seleção para 2016.Em 2014 foi criada comissão exclusiva para estudar e analisar a adesão ao sistema do Ministério da Educação (MEC) como vestibular. O grupo já enviou a conclusão ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), que ainda faz a avaliação dos impactos. Segundo a pró-reitora, um anúncio desta dimensão deve ser feito com boa antecedência, e por isso não há tempo hábil para fazer a adesão integral neste ano.

Your browser does not support the audio element. Ufes não descarta adoção do Sisu para alguns cursos em 2016

“Agora vamos continuar a discussão para a adesão integral a partir de 2017, ou caso haja definição por parte de alguns centros, e haja a aquiescência dos Conselhos, a gente já entraria com alguma coisa em 2016, mas ainda estou trabalhando no campo das hipóteses”, afirmou à Rádio CBN Vitória.

Corassa destacou que o Sisu já é utilizado pelo terceiro ano como forma de seleção para o vestibular de inverno, para cursos dos campi de São Mateus e Alegre.

Entre os críticos do modelo atual do vestibular da Ufes está o professor de Ensino Médio Sílvio Tenório, que questiona o motivo da Ufes eliminar a nota de redação do Enem para aplicar provas discursivas de redação e duas disciplinas específicas. Ele destaca que até importantes instituições do país, como a UFRJ e a UFMG já utilizam o sistema do MEC.

“O comércio aumenta mais ainda, quando ela usa esse modelo de dois vestibulares. Ela está dando mais prestígio a esses cursinhos pré-vestibulares. Ela fortalece a exclusão do aluno de Ensino Médio público que não pode pagar um cursinho pré-vestibular, esse é o meu questionamento. Ela deveria assumir o Sisu como as outras. Hoje é um número muito pequeno a nível de Brasil, que não aderiu ao Sisu. Infelizmente o Espírito Santo assume, mas pela metade”, sustentou.