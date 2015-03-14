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Ufes ganha wi-fi em todos os campi do Estado

Em um investimento de cerca de R$ 5 milhões, a universidade vai instalar equipamentos que possibilitam o acesso nas bibliotecas, salas de aula, cantinas e demais espaços

Publicado em 14 de Março de 2015 às 15:10

Publicado em 

14 mar 2015 às 15:10
Os alunos, professores e servidores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) terão acesso a internet wi-fi em todos os campi neste ano. Em um investimento de cerca de R$ 5 milhões, a universidade vai instalar equipamentos que possibilitam o acesso nas bibliotecas, salas de aula, cantinas e demais espaços. Atualmente, alguns pontos já possuem sinal da rede. Até o final do ano, a expectativa é que todos os ambientes universitários tenham a rede.De acordo com o professor-reitor da Ufes, Reinaldo Centoducatti, os alunos e servidores terão acesso por meio de login e senha e podem se conectar em outras universidades. “Se nós formos para outra universidade, como UFMG, UFRJ ou de fora do país, que seja membro da rede, é possível chegar lá e logar com o mesmo login daqui da Ufes. É um sistema muito importante para ampliar nossas comunicações no meio acadêmico.A rede usada é a mesma adotada em universidades de 60 países. A Eduroam (Education Roaming) permite que visitantes de outras instituições acadêmicas de mesma rede tenham acesso na Ufes. Assim como os usuários da rede da Ufes conseguirão acessar a internet em qualquer universidade do mundo que possua o sistema.Segundo o reitor Reinaldo Centoducatti, o sistema será seguro e vai detectar o mau uso da internet, como para fins de pirataria, em parceria com a Polícia Federal. Atualmente, já foi liberada a conexão na Biblioteca Central do campus de Goiabeiras; nas bibliotecas setoriais dos centros de Artes (CAr), Tecnológico (CT), de Ciências da Saúde (CCS), de Ciências Agrárias (CCA) e Universitário Norte de São Mateus (Ceunes); e nas áreas das cantinas dos quatro campi, em um raio de até 20 metros. Numa segunda etapa, o projeto será ampliado e a rede poderá ser acessada nas salas de aula, auditórios e laboratórios. Novo vestibular no meio do anoO reitor Reinaldo Centoducatti também explicou que ainda aguarda do Ministério da Educação a revogação da portaria que suspendeu os vestibulares para o curso de Comunicação Social, nas habilitações de Jornalismo e Publicidade. Como os cursos foram reavaliados pelo MEC com nota 4 numa escala de 1 a 5, estão liberados para novo processo seletivo. A expectativa é ter a liberação oficializada em breve para o vestibular ser realizado no meio do ano para ingresso de alunos no segundo semestre de 2015.

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