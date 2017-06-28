Ufes estuda triplicar valor da refeição para universitários

Restaurante Universitário da Ufes, no Campus de Vitória Crédito: Ascom | Sintufes

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) estuda triplicar o valor da refeição para estudantes no restaurante universitário (RU). Uma comissão formada pela instituição para avaliar o reajuste entregou uma proposta de aumentar de R$ 1,50 para R$ 4,50 o preço da refeição dos estudantes.

Em março, a instituição reduziu de duas para uma opção de carne, e tirou a sobremesa do cardápio dos restaurantes universitários, como medida de enfrentamento aos cortes no orçamento. O pró-reitor de Planejamento, Anilton Sales Garcia, entretanto, diz à Rádio CBN Vitória que reajustar o preço seria necessário, mesmo se a instituição não tivesse passando por uma crise financeira, porque o valor está defasado há anos.

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"Independente da crise da Universidade esse valor do RU de R$ 1,50 foi implantado em 1994. Então, nós estamos com o mesmo preço do RU há 23 anos. Então, de que precisa ter um ajuste, ninguém tem dúvida", comenta.

A comissão foi formada pelo presidente do Diretório Central de Estudantes (DCE), Raphael Simões, por professores e servidores. A mudança, segundo membros, busca viabilizar a continuação do funcionamento normal, evitando queda na qualidade do serviço.

O presidente do DCE, Raphael Simões, afirmou que a entidade se posicionou contra o aumento, mas teve o voto vencido. O representante dos estudantes disse que o aumento não condiz com a redução do cardápio e destaca a importância do restaurante para os universitários.

"Um ajuste hoje com várias perdas que os estudantes tiveram com o RU não condiz. O restaurante universitário não é um ganho e sim a manutenção do estudante na universidade. O estudante só se mantém na Ufes porque tem o restaurante universitário", critica.

O estudante Artur Andrade, do Centro Acadêmico de Administração da Ufes, acredita que a taxa de evasão da universidade pode crescer se houver o reajuste.

"Com certeza a taxa de evasão pode ser bastante prejudicada. A gente já tem o orçamento estudantil que não consegue atender todo mundo que precisa. Esses estudantes não tem condições de permanência na Universidade", declara