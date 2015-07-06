Ufes estuda implantação de Medicina em São Mateus e ampliação do curso em Vitória

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) estuda a criação do curso de Medicina no campus de São Mateus e a ampliação da oferta de vagas do curso em Vitória. A expansão do número de cursos e de vagas faz parte do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) que estabelece as metas que a Ufes pretende atingir nos próximos cinco anos. Segundo o reitor Reinaldo Centoducatte, os estudos para a ampliação dos cursos acontecem em todos os centros de ensino, mas em especial na área tecnológica e da saúde.

“A ampliação de vagas ou novo curso de Medicina envolve o nosso atual curso e o Ceunes (campus de São Mateus) que pleiteia ter um curso. Temos de elaborar os projetos, que devem ser aprovados internamente na universidade e depois buscar junto ao Ministério da Educação os recursos para a implantação”, disse à Rádio CBN Vitória.

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De acordo com Centoducatte, não existe prazo específico para a implantação dos novos cursos. As ofertas dependeriam de mais recursos para a contratação de professores e servidores técnico-administrativos. Para a pós-graduação, já em 2016, há proposta de implantação de dez novos cursos.

Verba federal

A universidade tem passado por problemas financeiros desde o início do ano. O reitor informou que vai a Brasília na próxima semana buscar junto ao Ministério da Educação soluções para a crise e para saber o que, de fato, será cortado da Ufes. Com o corte orçamentário na Educação,

Centoducatte diz que os recursos atuais não fecham a conta de 2015 na Ufes e ainda não se sabe se o andamento de aulas podem ser afetados.

“O Ministério apresentou uma proposta de corte de 47% nos recursos de investimento em todas as universidades e 10% no custeio. Mas ainda não foi falado o que será cortado aqui. Teremos uma reunião para analisar porque hoje a conta não bate”, afirmou à CBN.

No entanto, para o reitor, tais dificuldades financeiras não inviabilizam a implantação de novos cursos. “Uma hora a crise econômica vai passar, temos que ser otimistas”, salientou.

Além da ampliação dos cursos, o PDI da Ufes, que será apresentado oficialmente em agosto, traz outras metas: Ter 100% das vagas preenchidas em toda a universidade; Aumentar em 40% o Índice Geral de Cursos (IGC); Aumentar em 20% a taxa de sucesso (alunos que ingressam e concluem o curso); Diminuir em 20% o tempo médio de conclusão do curso.