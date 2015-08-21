Ufes é uma das melhores universidades do país para estudantes estrangeiros

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) é uma das melhores universidades do país para alunos estrangeiros estudarem. A constatação foi feita pelo Ministério da Educação (MEC) por meio do índice de conclusão dos cursos. A média nacional é de 81% de estudantes de fora do país iniciando e terminando a qualificação, enquanto a da Ufes está em 87%. A universidade possui 160 alunos de 43 países.

Boa parte destes estudantes são de países africanos. O camaronês Eitel Alex cursa Engenharia Elétrica na Ufes. Há seis meses em Vitória, ele diz que foi difícil a adaptação no início, mas que atualmente já está habituado com a cidade e com a Ufes.

“No começo a gente fica perdido, tem dificuldades com a língua, porque no meu país se fala francês, mas eu estou gostando daqui sim”, disse à Rádio CBN Vitória.

De Guiné-Bissau, o estudante Inamile Biagui vai se formar em Administração neste ano e planeja ficar mais no Brasil. “Estou terminando o curso e gosto muito daqui, planejo ficar. Tivemos problemas com adaptação, houve situações isoladas com racismo, mas algo superado. Hoje temos uma irmandade de africanos na Ufes e muitos amigos”, explicou.

O índice do MEC avaliou os alunos que fazem parte do Programa de Estudantes - Convênio de Graduação (PEC-G), uma parceria do Governo Federal com países em desenvolvimento, especialmente da África e América Latina. Por meio de outros programas privados, a Ufes também recebe alunos de países europeus.

Segundo o coordenador de Mobilidade Internacional da Secretaria de Relações Internacionais da Ufes, Rodrigo Ribeiro, a universidade planeja ampliar o acolhimento aos estrangeiros.

“Vamos fazer a Semana de Cultura Internacional. Onde, em todas as quintas, vamos oferecer no Restaurante Universitário comida típica dos países de alunos que estão aqui. Começaremos com Cabo Verde na semana que vem. Assim, o aluno não fica com tanta saudade de casa e se sente acolhido”, explicou à CBN Vitória.