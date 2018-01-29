Campus da Ufes de Goiabeiras Crédito: Ricardo Medeiros/Arquivo

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal do Espírito Santo divulgou, na manhã desta segunda-feira (29), as datas para a realização de matrículas dos alunos aprovados no Vestibular 2018. Assim como foi no ano passado, a seleção de alunos será feita pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O resultado com os nomes dos aprovados já está disponível no site do Ministério da Educação.

Your browser does not support the audio element. UFES divulga cronograma de datas para as inscrições dos aprovados

As matrículas na Ufes serão divididas em duas etapas. Na primeira, os candidatos aprovados precisam fazer uma pré-matrícula online, que começa nesta terça-feira (30) e vai até o domingo (4). As matrículas presenciais serão nos dias 27 e 28 de fevereiro. Em 2018 a Ufes está oferecendo 4.960 vagas em 92 cursos, com as aulas marcadas para começar no dia 5 de março.

De acordo com informações da pró-reitora de Graduação da Ufes, Zenólia Campos Figueiredo, os alunos cotistas precisam ter uma atenção especial aos prazos publicados no edital. Todos precisam apresentar com antecedência os documentos comprovando que estão dentro da legalidade com o tipo de cota solicitada.

“Todos farão a pré-matrícula online juntos. A partir daí, quem for cotista socioeconômico precisa passar pela análise de comprovação de renda. E quem for PPI (Preto, pardo ou indígena) tem que passar pela avaliação de autodeclaração. Os editais vão vir com todas as datas que esses candidatos aprovados terão que cumprir”, explicou a pró-reitora.

Em 2018 a Ufes está oferecendo cotas raciais (para pretos, pardos e índios), cotas socioeconômicas (para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo) e também cotas para deficientes.

No caso da autodeclaração étnico-racial, por exemplo, os candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas são obrigados a enviar fotos para a comissão de validação feita pela universidade. Caso a comissão entenda necessário, o candidato será convocado para uma análise presencial da sua condição racial. A fiscalização ocorre para evitar fraudes de autodeclaração.

A Pró-Reitoria de Graduação afirmou que todas as autodeclarações de cotas serão verificadas antes das matrículas presenciais, para que nenhum candidato seja prejudicado. As matrículas dos suplentes estão marcadas para acontecer nos dias 9 e 10 de março.

Confira as datas

Resultado do Sisu: 29 de janeiro

Pré-matrícula (on-line): De 30 de janeiro a 04 de fevereiro

Matrícula presencial: 27 e 28 de fevereiro

Matrícula dos suplentes: 9 e 10 de março