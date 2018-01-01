Lixo em Guarapari no primeiro dia do ano Crédito: Patrícia Scalzer

Quem esteve na Praia do Morro, em Guarapari, nesta segunda-feira (01) pela manhã se deparou com muito lixo no calçadão e na areia da praia. A sujeira era reflexo da noite de réveillon, onde mais de 200 mil pessoas acompanharam os 15 minutos de queima de fogos e shows no palco montado na areia. Apesar dos registros, a prefeitura informou que desde a madrugada havia equipes de limpeza no local.

Your browser does not support the audio element. Turistas reclamam de lixo espalhado na Praia do Morro

A grande quantidade de lixo chamou a atenção de quem chegou cedo na praia para aproveitar o primeiro dia do ano. Por volta das 10h ainda havia muitos litros de cerveja e água mineral espalhados no calçadão e na areia da praia.

Thales Garcia e a filha Alice aproveitam as férias em Guarapari Crédito: Patrícia Scalzer

A falta de limpeza na Praia do Morro chamou a atenção do músico Jair Neto, que veio do Rio de Janeiro passar o Ano Novo no balneário. “Lá em Cabo Frio nós não vemos isso, coco espalhado, essas coisas. Tem que melhorar a limpeza na parte da areia”, disse.

O ascensorista Thales Garcia é de Caratinga (MG). Ele está há mais de uma semana em Guarapari e conta que diariamente está vendo lixo espalhado pelo orla. “Gosto muito daqui, a segurança está ótima, mas tem que melhorar com relação a limpeza da praia”, disse.

Também houve reclamação com relação ao estacionamento rotativo. Uma moradora, que não quis se identificar, disse que um decreto mudou os valores do rotativo na última sexta-feira (29), mas o valor antigo continua sendo cobrado. “Os novos valores já estão em vigor, com a possibilidade de pagar apenas pela permanência de 30 minutos, mas as placas ainda informam os valores antigos”, contou.

Problemas de anos anteriores, como o ‘caladão’ da telefonia e a falta de água não foram relatados pelos turistas e moradores da região. De acordo com o secretário municipal de Turismo, Edgar Behle, houve ampliação das torres de telefonia no município para suportar o aumento no número de ligações nesta época do ano.

Sobre o lixo na Praia do Morro, a assessoria de imprensa da Prefeitura informou que mais de 100 pessoas realizaram a limpeza na Praia do Morro, das 2h da madrugada até 9h20 da manhã desta segunda-feira (1). No total foram retiradas mais de 200 toneladas de lixo.

De acordo com a prefeitura, ainda nesta segunda uma equipe faria uma ação de limpeza da 15h às 21h e outra equipe iniciaria os trabalhos às 19h até às 2h. A prefeitura pediu a colaboração dos frequentadores da Praia do Morro para que descartem o lixo de forma correta.